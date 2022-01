Wat gaat de Fed vanavond doen? 5 zaken om op te letten

Mijn porto kan wel een wat meer dovishe houding gebruiken ;-)

Hoe dan ook blij als dit achter de rug is, markt zoekt duidelijkheid. Sommige koersdalingen zijn terecht, sommige enorm overtrokken. Waarderingen zijn hoog, maar let wel dat zelfs na de verwachte renteverhogingen de tarieven nog steeds accomoderend zijn. Gecombineerd met een sterke economie en veel geld in de markt zijn hogere waarderingen wellicht ook tot een zeker niveau te verdedigen. Had alleen verwacht dat er van de grote jongens iets meer was afgevallen.. Kijk je naar de nasdaq bijvoorbeeld dan was er onderliggend best een bearmarket gaande.