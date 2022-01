Het is loeispannend voorbeurs en er is veel beweging, cijfers en nieuws

Hoeveel en hoe ver raakt het herstel? Ik moet het nog zien. De AEX-indicatie is 1,2% hoger na een unieke draai op Wall Street, dat van knalrood toch groen wist te maken. Gevalletje buy the dip dus. Echter..

De Europese futures kleuren groen, maar...

De Amerikaanse kleuren alweer rood...

Azië kleurt fors rood, alles met een één of een twee voor de komma. Tencent doet -1,2% in Hong Kong

De volatiliteit (VIX Index) steeg uiteindelijk+3,6 naar 29,9, maar de score was intradag bijna tien punten hoger

De dollar trekt iets aan naar 1,131

De rentes dalen wéér en dat is voor mij signaal om te twijfelen aan herstel

Goud doet iets lager, olie gaat ietsie hoger en crypto daalt.

De schade in de AEX mag er wezen, dit is maximaal van intradagtop tot bodem:



Dus de S&P 500 daalde gisteren eerst 3,8%, om er vervolgens 4,5% te stijgen en om op +0,3% te eindigen? Ja, de S&P 500 daalde gisteren eerst 3,8%, om er vervolgens 4,5% te stijgen en om op +0,3% te eindigen. De Nasdaq deed zelfs nog een paar tienden gisteren - omlaag en omhoog. Unieke rebound.

Dit is de S&P 500 versus de volatiliteit, ofwel CBOE VIX Index. Spiegelbeeld, vertel eens even. Die vola ging dus eerst bijna naar officieuze paniekstand 40, om... U ziet het.



Zelden vertoond, Bloomberg wijdt er zelfs een hele draad aan. Vooralsnog is dit een staaltje buy the dip van jewelste? Zien hoe het dit keer afloopt en of de beer al klaar is met ons.

2) The tech-heavy benchmark Nasdaq 100 has fallen nearly 12% so far this year amid a broad selloff in tech shares ahead of the Fed’s two-day meeting starting Tuesday https://t.co/MuBmhzNaip pic.twitter.com/d0TvoxHSU1 — Bloomberg Markets (@markets) January 25, 2022

Het gaat in de hoogste versnelling, PostNL is er zomaar met cijfers. Ik heb het nog niet bekeken, maar het lijkt op het eerste gezicht goed en het bedrijf gaat aandelen inkopen. Hier het verslag.

Intussen heeft bij ons NSO voorlopige jaarcijfers, overtreft net de eigen verwachtingen - na al eerder een ourlook-verhoging te hebben gegeven - en scoort op het eerste gezicht op alle punten beter.

Intussen blijft het hachelijk bij crypto, hier bitcoin. Dat beweegt als een hoogrisico aandeel, want dat herstelde gisteren vrolijk mee.



Er is ook nieuws uit Londen. Is dit paniekvoetbal, praten mensen hun mond voorbij, of wordt er aan stoelpoten gezaagd? Alle drie kan ook. Zo ontstaat er in ieder geval momentum en dynamiek, dit kan veel kanten uit. Citaat Bloomberg, of nee: dit is het hele stukje.

Unilever Plc plans to cut thousands of management positions to speed decision-making after activist investor Nelson Peltz built a stake in the consumer-goods giant, people familiar with the matter said.



The move would eliminate numerous regional and divisional roles that Chief Executive Officer Alan Jope believes have slowed innovation, said the people, who requested anonymity when speaking about private matters.

The job cuts are likely to number in the low thousands, they said. The company employs about 150,000 globally. A Unilever representative declined to comment.

Unilever plans to cut thousands of management positions after activist investor Nelson Peltz built a stake in the consumer-goods giant https://t.co/hXk6u75T6d — Bloomberg (@business) January 24, 2022

Oh ja en tot vanavond natuurlijk!

De opening dan. Oh ja, Shell heet vanaf vandaag formeel alleen nog maar Shell - dat Royal Dutch laat ze in De Haag achter - en zetelt vanaf nu in Londen. Olies en Unies weg en geen greintje introspectie in de polder, opmerkelijk.



De rentes:

En dan nog even dit

Wat. Een. Dag.

Stocks on Wall Street rebounded sharply late in the session from a steep sell-off to close higher. More here: https://t.co/YDkyP2919R pic.twitter.com/SYLHDoa76c — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2022

Die Amerikanen hebben ook altijd alle data, hé?

Here's the list of the largest intra-day rallies (low to close) in the S&P 500 going back to 1962. Most (but not all) have occurred either during Bear Markets or shortly after Bear Market lows. $SPX pic.twitter.com/swzNt1o1Nc — Charlie Bilello (@charliebilello) January 24, 2022

Het is een trend:

Market swings are building as inflation pushes central banks to action https://t.co/j2r2WWnma5 — Bloomberg Markets (@markets) January 25, 2022

Dat is nogal wat:

Short sellers up about $114 bln in 2022 amid U.S. market slide- S3 Partners https://t.co/FeBcVklmJz pic.twitter.com/NtIHjhVgzx — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2022

Meer nieuws van het front:

Options market dip-buyers go missing as stock sell-off worsens https://t.co/nrMARQ1LL1 pic.twitter.com/Ho4g15q1IB — Reuters Business (@ReutersBiz) January 24, 2022

Tja:

“Gm gm -- make sure you stay warm, crypto winter is in full force.”



Mentions of “crypto winter” and “crypto ice age” are flooding social media sending chills to the battered Bitcoin faithful https://t.co/RLdi8yEC05 — Bloomberg Crypto (@crypto) January 25, 2022

Ah:

Correlation between Bitcoin and relative performance of Nasdaq is currently very high. Both are high octane investments and like supportive monetary conditions. pic.twitter.com/prcc42rU38 — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 25, 2022

Precies een jaar geleden was de top:

Nou, verhuis dan ook maar Londen? Zuur grapje, hoor.

Lufthansa and Air France joined an alliance airlines and airports that aim to oppose the EU's planned climate legislation. The group argues Brussels outlined proposals will leave them unable to compete against non-European rivals. More here: https://t.co/rv6J8ABvtG pic.twitter.com/23XxTAWj17 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 25, 2022

Veel plezier en succes vandaag.