De beurzen verzwakken nu cruciale steunniveaus sneuvelen

Dank Royce voor de duiding gelukkig zijn het alleen maar de korte termijn grafieken .

Nu we naar het eind van het Corona tijdperk gaan en zien we een wereld nog vol kansen .

En daar mag gerust een Pintje van AB Inbev bij geproost worden .

Ook bij bierbrouwerij AB InBev staan de lijnen al sinds gisteren 'roodgloeiend', vertelt woordvoerder Wilco Heiwegen. "We gaan ervan uit dat het de hele week volle bak rijden is en we hebben extra materiaal ingehuurd om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd bier kan krijgen", zegt hij.