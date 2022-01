De beurzen verzwakken nu cruciale steunniveaus sneuvelen

We zien serieuze technische verzwakkingen, nu cruciale kortetermijn steunniveaus sneuvelen.

Op vrijwel alle beurzen zijn de valluiken geopend, waarmee technische verkoopsignalen optreden. De zwakte die ik hier in de afgelopen weken heb besproken, speelde zich vooral op de korte termijn af.

Maar dat is nu voorbij. Bezien vanuit een langere periode vallen meerdere westerse beurzen onder hun 200-dagenlijn.



Mix van factoren die de beurzen onder druk zetten

Het zijn onder andere spanningen rond Oekraïne, die de markten parten spelen. Maar er is nog veel meer aan de hand. Oplopende inflatie, rente, tekort aan grondstoffen en logistieke problemen zijn de meest opvallende.



Daarnaast zorgt de forse toename in coronagevallen voor een groeivertraging in Europa. In de VS zou de economie zelfs vrijwel stilvallen.

Deze keer bekijk ik de korte-termijngrafieken van de AEX, DAX, S&P500, Nasdaq100 en de Nikkei index. Opvallend is dat de schade op Wall Street beperkt is gebleven.

De lange-termijnplaatjes bekijk ik in mijn video, die vandaag (in plaats van maandag) online komt. Hierin geef ik ook mijn mening over de meest verstandige strategie.

Nederlandse beurs brokkelt af

Door de doorbraak van de AEX onder de steun van 751,06 punten (de bodem van 8 oktober 2021) lijkt een stevige verzwakking op te treden.

Nu de voormalige steun het definitief begeeft, mag een verdere koersdaling van de AEX-index worden verwacht richting 713,94 punten (de bodem van 21 juni 2021).

Op wat langere termijn kunnen de koersen nog verder dalen. De weerstand ligt op 812,55 punten (de top van 4 januari).



De AEX-index vormde eerder al een lagere top, die verkoopdruk signaleert. Omdat ook de 200-dagenlijn van de AEX-index neerwaarts wordt doorbroken, lijkt de verzwakking serieus.









Duitse beurs verzwakt en neemt afstand van weerstand 16.290,19

De DAX-index in Frankfurt is eerst afgeketst op de weerstand van 16.290,19 punten (de top van 18 november 2021). Vervolgens is de herstelfase gebroken, wat een verzwakking opleverde.

De steun van de DAX-index ligt pas rond 14.816,35 punten (de bodem van 13 mei 2021).





S&P 500 index test steun van 4.233, gevormd door oude koersbodems

Nu de decemberbodem neerwaarts is gebroken, is bij de S&P index een technische verzwakking opgetreden. Thans wordt de steun 4.233,11 (bodem van 19 juli 2021) getest.

Het zwakke plaatje signaleert aanbod boven de markt. Na een doorbraak onder steun 4.233,11 wordt 4.144,37 het volgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand ligt op 4.749,99 (top van 12 januari).





De kleinere Amerikaanse technologiebeurs heeft de steun 14.384,93 (bodem van 4 oktober 2021) bereikt. De Nasdaq 100 index is hier maandag intraday onder geweest, maar uiteindelijk wel boven deze steun gesloten.

De neerwaartse trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien dit vangnet op basis van de slotkoers alsnog wordt gebroken. Verdere koersdalingen mogen dan niet meer uitgesloten worden. Daarna wordt 13.469,85 het volgende neerwaartse koersdoel.

De weerstand van de Nasdaq 100 index ligt rond 16.017, 39 (top van 12 januari).





Nikkei 225-index vormt lagere toppen

De Nikkei 225-index glijdt weg richting de steun rond 26.954,81 punten (de bodem van 20 augustus 2021). De weerstand bevindt zich rond 30.714,52 punten (gevormd op 16 februari 2021).

Het technische plaatje van de Nikkei 225-index weet niet te overtuigen. Dalende toppen geven aan dat er nog verkoopdruk in de markt aanwezig is.