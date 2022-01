-10% vanaf de top: de AEX daalt en risico heeft het gedaan

Het is de R. Niets meer en niet minder, volgens mij.

De R van risico welteverstaan en niet langer van rendement. Zojuist zakt de AEX op intradagbasis ruim 10% terug van de top in november. Wie zin heeft kan de dip kopen. Dat doe ik zelf niet. Deze week nog gaat mijn vaste AEX-order de deur uit en als de stand onder 750 blijft, wordt het zelfs meer dan de vorige keer.

Belangrijkste reden is dat ik eerst wil zien of buy the dip nog werkt, zoals dat vrijwel iedere keer het geval was sinds de maartbodem in 2009. Want de markt verandert. Inflatie en rentes stijgen en de verruimingsprogramma's worden minder. Daarmee nemen centrale banken niet langer een deel van het risico weg.

Ik wil eerst zien hoe dit uitpakt. Want waar de brede markt, zoals hier de AEX die nota bene een verhoogd risicoprofiel heeft met al die tech aan boord, nog niet verder is dan een een doodgewone daling, smeulen elders de puinhopen. Inderdaad, bij de meest risicovolle assets zoals story telling tech en crypto.

Dat is technologie met een mooi verhaal, maar zonder winst en omzet, maar wel keihoge waarderingen. Intussen niet meer natuurlijk. Bij crypto gaat het helemaal op zevenmijlslaarzen.



Deze week precies een jaar geleden bereikte de frenzy in meme-aandelen het kookpunt. Nooit eerder heb ik koersactie gezien waarbij risico zo uit het oog werd verloren - de prijzen sloegen n.e.r.g.e.n.s. meer op in relatie tot de fundamentals - en er was alleen maar oog voor rendement. Pure hebzucht.



Toen die storm luwde ging crypto er vandoor. Later nog een keer na weer een dikke daling. Misschien is het rond $30K koopwaardig, maar weet ik veel en vraag vooral uw cryptrobroker en huis- tuin- en keukengoeroe's op TikTok en Instagram, die u hier ook in hebben gepraat.



En toen doken vorig jaar winter in de pers de eerste signalen op van oplopende inflatie en stijgende rentes. Precies op dat moment piekte de Nasdaq Internet Index. Die neem ik omdat in tegenstelling tot de Nasdaq 100 hier geen Big Tech en chippers zitten. Dit heet een bear market. En een flinke ook.

Zeg maar gerust een smerige bear market. Want een half jaar lang had u niets door... en nu zit u met de gebakken peren. Enfin, in ieder geval is dit denk ik een aardige dwarsdoorsnede die aan geeft hoe al die verschillende tech er samen gekleurd op staat, minus dus winstgevende Big Tech en peperdure chippers.

Gisteren in mijn vooruitblik ging ik hier ook al op in, gemiddeld duurt een bear market veertien maanden. Dat is statistiek, want een dalende markt kan een dag duren, maar ook drie jaar.



Even tussendoor, ik heb zelf op de daling eindelijk eens wat ASML gekocht. Mijn vrouw wilde ze graag hebben, net als ING en Shell die we twee jaar geleden kochten. Relatief kleine posities voor de leuk en de heb. Verder zit al in ons geld in fondsen en ETF's. Wat een reacties, wij zijn maar kleine retailbeleggers!

Niks timing, wij kopen ze voor de lange termijn en bij zulke aandelen moet u altijd rekening met halvering, als Mr. Market zich écht boos maakt. Dat zien we dan wel weer.

Wacht ff, dit is gewoon buy & hold en niet dip timen of bodem bellen ofzo. Als ze nog veel lager gaan krijgt Mw. Kampnooitgenoeg meer.



Wij beleggen bijna alles in fondsen en etf's, maar zij vindt losse aandelen veel leuker en dat is ook zo https://t.co/cdmESREO6W — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 24, 2022

Terug naar mijn verhaal, want waar met name de meest risicovolle aandelen en assets het hardste zakken, stegen de rentes. De laatste dagen dalen ze echter weer en dat duidt er op dat er even helemaal geen risicobereidheid meer is? Afwachten hoe zich dit ontwikkelt, zeker met de Fed komende woensdagavond.

U ziet hier die benchmarks van euro en dollar, de tienjaars Duitse (oranje) en VS rente. Die staan een stuk hoger dan een jaar geleden, maar het gaat zeker niet in een rechte lijn en historisch gezien zijn dit nog altijd comedy caper-standen.



De moraal van dit verhaal en mogelijk de boodschap van Mr. Market nu is in ieder geval dat risico even helemaal uit is. Zie Adyen, ASMI en ASML, prachtige bedrijven, maar veel te hoog gewaardeerd. Fantasievolle, pure groeiaandelen als CM.com en JET zonder aandeelhouders-return? Ook even niet.

Om van crypto maar te zwijgen en vooral ook de feesten- en partijenaandelen, waarin de vorig jaar vermaarde en dit jaar verguisde Cathie Wood van Ark Innovation ETF belegt. Omdat Maarten hem als eerste had. In zo'n markt moet u weer op kwaliteit, cijfers en fundamentals letten en er mee rekenen.

Het is niet meer blind kopen, want vroeg of laat gaat het toch wel omhoog. Er moet momenteel weer worden gewerkt voor rendement, de risico's afgekaderd... en dan maar hopen dat niet echt de geest uit de fles gaat. Want als iedereen fondsen et cetera gaat verkopen, gaat alles mee omlaag. Ook Warren.

Risk happens fast. Dit is een gevleugelde beurskreet die voor het laatst in maart 2020 van toepassing was. En nu weer. U bent gewaarschuwd. Houd u gewoon aan uw strategie bij een daling - bij mij is dat stil zitten om te worden geschoren - en als u die niet hebt, leert u nu misschien een dure beursles.