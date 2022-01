Accell: bloed, zweet, tranen en outperformance

Zeg nooit nooit, maar het bod van KKR op Accell van €58 dat het bestuur en de grootaandeelhouders steunen, ziet er vrij definitief uit.

De koers opende vanochtend op €57,50. Om die vraag voor te zijn: waarom twee kwartjes verschil? Inpikken en wegwezen en op zoek naar nieuwe kansen, want het kan nog maanden duren voor u daadwerkelijk die €58 van KKR op uw rekening hebt staan. Vandaar de bescheiden korting op het bord.

Mocht de koers nou over die €58 heen zijn gedenderd, dan had de markt het te laag gevonden, of speculeerde op een hoger bod - al dan niet van een andere partij. Staat de koers ruim onder het bod, zoals nu Activision Blizzard met Microsoft, dan twijfelt de markt of het wel door kan en mag gaan.

Gefeliciteerd als u de stukken hebt, ik weet zeker dat sommigen van ons nu zelfs buikschuiven. Accell is eens te meer het bewijs dat u voor buitengewone rendementen niet alleen nieuwste van nieuwste technologie hoeft te hebben met zoveel mogelijk fantasie en zo min mogelijk omzet en winst.

Dit is #Accell, dat vooral fietsen maakt en assembleert. Ergo, voor hoogste rendementen hoeft u niet altijd achter hip en hot aan te hollen. Vandaag is er dus bod €58 van #KKR (durfkapitalisten, denk daar aan al u aandelen vindt bubbelen) #AEX 2/3 https://t.co/NrpD7WH4Mg pic.twitter.com/1JNn3U6nia — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 24, 2022

Accell vertrekt uiteindelijk met een fantastisch track record van de beurs, het was alleen wel Paris-Roubaix. Zie die grillige koers, u hebt in al die jaren soms fors afgezien voor uiteindelijk de glorie. Niks geld dat komt aanwaaien zoals u zoveel hoort anno nu over beleggen (iedereen is de slechte jaren alweer vergeten).

Ik lees aan deze grafiek meer dan genoeg risico, bloed, zweet, tranen en slapeloze nachten af. Ondanks het prachtige totaalrendement zie ik ook twee halveringen en diverse dalingen van tientallen procenten.



Accell deed vrijdag nog 14,7 keer de verwachte winst en daar mag u 26% bij optellen: KKR betaalt dus 18,5 keer de verwacht winst. De AEX doet nu 17,5 keer de verwachte winst, ofwel dat klinkt niet al te duur.



Dat heeft er wellicht mee te maken, dat Accell zo grillig is. Ik zei al, bloed, zweet en tranen. Met name de winstontwikkeling was erg volatiel en de markt waardeerde dat iedere keer weer compleet anders. Er was ook nog wel eens wat aan te merken op het management, vandaar.