Hectisch voorbeurs met Accell, Philips, bitcoin (en nog heel veel meer)

De AEX-indicatie is -0,5%, er is een bod op Accell, Philips heeft matige cijfers en het wordt druk op Unilever.

De Europese futures openen een paar tienden in de min na het geweld op Wall Street vrijdag

De Amerikaanse futures plussen een halfje met een kleine bonus voor technologie

Azië is wisselend: China doet vlak, Japan plust en Hong Kong en Seoul liggen slecht. Tencent doet -1,2%

De volatiliteit (VIX Index) staat op een hoge 28,9, ofwel er is weer veel beweging mogelijk

De dollar stijgt naar 1,132

De rentes doen een basispuntje maar, maar de Duitse daalt er eentje

Goud en olie plussen en crypto hannest

KKR fietst 'm er in, ze biedt met €58 een premie van 26% op Accell. Bestuur en grootaandeelhouders zijn al akkoord. Hier het persbericht en hier het verslag.

Er is veel nieuws, dus het moet snel. Philips heeft Q4- (die zijn echt niet goed, zoals het concern al waarschuwde) en jaarcijfers en die kennen vele kanten. De beademingsapparaten, maar ook supply chain issues hakken er in. Dividend blijft gehandhaafd op €0,85. Over dé affaire is er verder geen nieuws:

To date, Philips Respironics has produced a total of approximately 1.5 million repair kits and replacement devices – of which approximately 750,000 have reached customers – and aims to complete the repair and replacement program in the fourth quarter of 2022.

Philips Respironics is a defendant in several class-action lawsuits and individual personal injury claims. Given the uncertain nature and timing of the relevant events and potential associated obligations, if any, the company is unable to reliably estimate the financial effect of these matters.

Intussen wordt het drukker bij Unilever, behalve het kritische pensioenfonds Fundsmith is nu ook een hedge fund van plan zich met Unilever te bemoeien. Alle opties zijn nu open - nieuwe strategie, overnames, opsplitsen of er komt een bod - maar daar hoeft u als aandeelhouder niet minder van te worden.

Het spel is op de wagen bij #Unilever, dat mogelijk deze week al met strategie-update komt. FT opent met hedge fund dat kansen ziet en er op duikt, nadat eerder al #Fundsmith (0,8%) steen en been klaagde. Onduidelijk is positie nog#AEX https://t.co/Ln1h5Nzfd3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 23, 2022

Dit speelt ook nog een rol? Vorig jaar was Ben & Jerry's, dat een redelijk autonome koers kan varen binnen Unilever, in opspraak vanwege haar opstelling in het Israëlisch-Palestijns conflict, probeer ik zo neutraal mogelijk te zeggen. En dat heeft consequenties? Ik wens CEO Alan Jope en de zijnen veel wijsheid toe.

Nog meer #Unilever Dit kan interessant worden, want hoe ver kan je als bedrijf gaan met groen, duurzaam, woke, inclusief en politiek-correct? Aan andere kant touw trekken oa #MilieuDefensie en fondsen als #Actiam die juist nog groener Unilever willen #AEX https://t.co/cRkY2n3FaU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 23, 2022

Nog meer, hoppa, de huizenprijzen denderen door. Dit zal wel weer herrie geven vandaag in en op (social) media en wellicht in de politiek. Vastgoed is laat-cyclisch uiteraard en mochten de rentes nou...

Bestaande #koopwoningen waren in december 20,4 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging sinds de start van de statistiek in 1995.https://t.co/G5FYBpSZP5 pic.twitter.com/U7wKXtcF9m — CBS (@statistiekcbs) January 24, 2022

Het gaat er weer stevig aan toe, maar bitcoin is aan het stabiliseren?

De opening dan en maak uw borst maar nat: het is een drukke week met heel veel cijfers - waaronder Big Tech - en een Fed-rentebesluit. U leest alles en meer in mijn vooruitblik van gisteren. Vooral over de toestand van tech.

De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met Shell gaat naar Frankrijk, een grootaandeelhouder in TKH. ook eentje in Ordina en een bod op Kohl's:

08:00 Consortium doet bod op Accell

07:59 AEX start handelsweek vermoedelijk met bescheiden verliezen

07:29 Terugroepactie en aanvoerproblemen zetten resultaten Philips onder druk

07:11 Japanse dienstensector krimpt

07:05 Grootste prijsstijging bestaande koopwoningen ooit

06:58 Europese beurzen openen lager

06:53 Meer dan 351 miljoen coronabesmettingen

23 jan Valuta: wat doet de Fed

23 jan 'Activist Peltz bouwt belang op in Unilever'

23 jan Federal Reserve en cijferseizoen trekken beleggersaandacht

22 jan Bitcoin verliest bijna helft waarde sinds piek

22 jan AllianceBernstein meldt eerste belang in TKH

22 jan Moneta meldt belang in Ordina

22 jan Shell ziet kansen in Frankrijk - media

22 jan Miljardenbod op warenhuis Kohl's

21 jan Wall Street verliest verder terrein

21 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

21 jan Olieprijs daalt

21 jan Techzware AEX deze week onder druk

Analistenadvies:

Aegon: naar €5 van €4,50 (hold) - Deutsche Bank

Heineken: naar €130 van €120 (outperform) - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met alweer de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over deze maand:

07:00 Philips - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Halliburton - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - December en vierde kwartaal (NL)

00:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VK)

14:30 Chicago Fed activiteitsindex - December (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Januari (VS)

En dan nog even dit

Nog even, dikke sell-off dus vrijdag:

WATCH: Wall Street stocks fell for a third straight week as Netflix’s sour earnings outlook dented investor sentiment https://t.co/43bplhqg21 pic.twitter.com/50M3FXbK0K — Reuters Business (@ReutersBiz) January 22, 2022

Woensdag rentebesluit, de consensus is 95% unchanged. Voor december zijn er vier kwartjes ingeprijsd.

U.S. stocks have lost about $5 trillion in value since peaking last November https://t.co/1Ow8sKWJJw — Bloomberg Markets (@markets) January 23, 2022

Intussen in China:

Evergrande shares rise as it names state firm official to board; peers sell assets https://t.co/3sWwpppybh pic.twitter.com/6WBDglmgql — Reuters Business (@ReutersBiz) January 24, 2022

Wat is dit nou?

Dude, where's my oil? 'Missing barrels' might make prices soar even further, says @JLeeEnergy https://t.co/puxCUqZPef — Bloomberg Markets (@markets) January 23, 2022

Waarom de bodem raden? Positie opbouwen is handiger:

Having warned about valuation and macro risks in Chinese equity markets just before they crashed in February last year, the chief Asia and emerging markets strategist for Morgan Stanley thinks it’s too early to call a bottomhttps://t.co/kPT3BcIe3L — Bloomberg Markets (@markets) January 23, 2022

Zelfde recept?

Don't buy the tech dip yet, Morgan Stanley portfolio manager Andrew Slimmon says. Wait for signs of "seller exhaustion." https://t.co/1RldsBrduo — Bloomberg Markets (@markets) January 23, 2022

Ach...

Activist investor Blackwells Capital pushes Peloton to fire CEO https://t.co/MSX1hWZgMm pic.twitter.com/zGzO6NV8RK — Reuters Business (@ReutersBiz) January 24, 2022

Gronings gas is dan weer geen enkel geen... of ons probleem:

Germany cries foul over nuclear energy in EU's green investment rule book https://t.co/tf2XSikFrw pic.twitter.com/F826ye78rT — Reuters Business (@ReutersBiz) January 22, 2022

Ach ja, het kan niet altijd omhoog:

Global stocks have lost $4.2tn in mkt cap this week, most since Oct2020 on tech rout & as investors reacted to signs that growth may be slowing at some of Value stocks they had been rotating into earlier this year. Global stocks now worth 136% of global GDP down from 144% in Dec. pic.twitter.com/rRV9I5Fcze — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 23, 2022

Het is 2022 - ook in België:

De Vlaamse overheid subsidieert lessen "beleggen in cryptomunten". Het is nog wachten op de cursussen "succesvol de lotto invullen" en "beleggen in Ponzischema's voor beginners".https://t.co/sDBe9ChucQ — Geert Noels (@GeertNoels) January 23, 2022

Veel plezier en succes vandaag.