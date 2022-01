"Het beste dat ons kan overkomen is een koersdaling van 30%"

Niels, Arend Jan,



Het was de Hoge Raad die de dag voor kerst de beruchte box 3 uitspraak deed. Niet de Raad van Staten.

Er wordt gesproken over belasten van werkelijk rendement in plaats van forfaitair rendement, maar in de fiscale literatuur wordt ook al jaren gepleit om naam van box 3 te wijzigen van inkomstenbelasting naar vermogensbelasting. Dan is het argument dat het werkelijk inkomen lager is dan de belasting over dit inkomen ook van tafel...



We hebben nu een man van de praktijk al staatssecretaris van financien, dus wellicht dat de belastingstelsels echt weer makkelijker gemaakt gaan worden...