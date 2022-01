Slotcall: Dalende Chinese rente doet Prosus stralen

Een paar tienden winst voor de AEX (+0,7%) vandaag; met name UMG (+6%) en Prosus (+6,5%) liggen er goed bij. Prosus lift weer mee op de koersstijging van Tencent (+6,6%). De Chinese techreus ligt er - net als veel andere Aziatische aandelen - warmpjes bij nadat China zijn rente voor de tweede maand op rij verlaagde om zijn economie te ondersteunen.

ASML (+2,2%) mag nog even door op de cijfers van gisteren, maar collega's ASMI (-1,8%) en Besi (-1,8%) vinden we met Shell (-1,4%) onderin. Verrassend is dat Galapagos (+4,3%) de Midkap aanvoert en InPost (-5,6%) daar hevig staat te bloeden.

Toegenomen inflatie in de eurozone

Uit definitieve cijfers van Eurostat bleek vandaag dat de inflatie in de eurozone aardig is toegenomen. In december bedroeg de inflatie 5%. Een maand eerder was dit nog 4,9% en in oktober 4,1%. De kerninflatie, dus zonder de volatiele prijzen van onder andere voeding, energie en alcohol, bedroeg in december 2,6% op jaarbasis. Hetzelfde als de maand ervoor.

Vandaag kwamen eveneens de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB naar buiten. Die vergadering werd gehouden op 15 en 16 december afgelopen jaar. “De Europese Centrale Bank moet monetair beleid niet gebruiken om de risico's voor de financiële stabiliteit te beheersen. Dat betoogden centrale bankiers”, schrijft AFM Financial News.

Risico op beurscrash

“Monetair beleid is niet geschikt om risico's voor de financiële stabiliteit te beheersen, omdat die zich vaak voordoen in specifieke markten in specifieke landen, stelden de haviken in de discussie. De duiven brachten daartegen in dat het bestaande macroprudentiële beleid, om de financiële stabiliteit te versterken, niet goed werkt, en dat dat een goede reden was om in het monetaire beleid rekening te houden met financiële stabiliteit.”

“Door de monetaire steun onder de markten vandaan te trekken, loopt de centrale bank het risico dat dit leidt tot een ‘wanordelijke marktreactie’, oftewel een beurscrash. Na zo'n crash zouden monetaire instrumenten, zoals het opkopen van staatsleningen om de rente laag houden, minder goed werken.”

Amerikaanse macro's

Ook zijn er nog Amerikaanse macrocijfers. De index die de industriële bedrijvigheid in de regio rond Philadelphia weergeeft, is in januari harder gestegen dan verwacht. Tussen december en januari steeg de index met bijna acht punten tot 23,2. Economen gingen uit van een stijging tot 18,5. Deze positieve stand betekent dat een meerderheid van de ondernemers een groei van de bedrijvigheid verwacht. De Philly Fed-index, zoals deze ook wel genoemd wordt, wordt vaak gebruikt als indicatie voor nationale cijfers die pas later bekend worden gemaakt.

Dan zijn er nog de Initial Jobless Claims, oftewel, de eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS. Dit aantal is afgelopen week hard opgelopen, terwijl er op een daling werd gerekend. Er waren namelijk maar liefst 286.000 nieuwe steunaanvragen, tegenover 231.000 de week ervoor. Fors meer dan de 220.000 waarop gerekend werd.

IEX BeleggersPodcast

Heeft u nou nog vragen over bijvoorbeeld de zojuist opgerakelde cijfers? Stel die dan hieronder in de reacties. Wellicht behandelen marketwatcher Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts die dan wel in de gloednieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast die morgen wordt opgenomen.

Microsoft

Microsoft (+2,4%) kan met de overname van Activision Blizzard, maker van 's werelds populairste games, Sony in die markt naar de kroon steken. Gelet op de sterke groei van de Cloud-activiteiten, de reclame-opbrengsten van LinkedIn en de toenemende verkopen van Office-pakketten schat Niels Koerts in dat de groei bij Microsoft de komende jaren hoog blijft. Daarnaast is de marktpositie is ijzersterk en hetzelfde mag gezegd worden van de balans. Dit klinkt allemaal goed, maar goed genoeg voor een koopadvies? U leest het in de analyse hieronder.

Mithra Pharmaceuticals

De IEX Beleggersdesk start opnieuw met volgen van het Busselse aandeel Mithra (+2,7%). Het bedrijf lijkt nu eindelijk goed op weg om het veelbelovende medicijn Donesta op de markt te gaan brengen; een commerciële deal hieromtrent zou zeer gunstig zijn voor de beurskoers. Afgezien daarvan heeft Mithra meerdere ijzers in het vuur. Welk koersdoel en advies analist Peter Schutte op het aandeel plakt leest u hieronder.

Rentes

De rentes dalen een tikje. Zo gaat de Nederlandse tienjaarsrente met twee basispunten omlaag tot 0,09%.

Brede markt

De AEX (+0,7%) presteerde vandaag beter dan Frankrijk (+0,2%) en vergelijkbaar met Duitsland (+0,7%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 22 punten.

Wall Street koerst flink in de plus: S&P 500 (+1,1%), Dow Jones (+1,3%) en de Nasdaq (+1,7%).

De euro daalt en noteert nu 1,134 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud blijft liggen en zilver stijgt 1,4%.

Olie: WTI (+1,4%) en Brent (+1,2%) klimmen.

Bitcoin (+3,1%) stijgt.

Het Damrak:

UBS heeft zijn koersdoel voor ASML (2,2%) verlaagd van €740 naar €685. Het houdadvies blijft van kracht.

(2,2%) verlaagd van €740 naar €685. Het houdadvies blijft van kracht. Nu de overname van GSK's Consumer Health-divisie niet doorgaat, gelden weer de oude multiples voor Unilever (-0,8%). Het concern wil later deze maand met een update komen over hoe het de performance wil verbeteren: aandeelhouders vinden het bedrijf te duurzaam of niet gezond genoeg en de koers blijft achter. Lees vooral ook de volledige analyse die Martin Crum vandaag over het aandeel schreef.

(-0,8%). Het concern wil later deze maand met een update komen over hoe het de performance wil verbeteren: aandeelhouders vinden het bedrijf te duurzaam of niet gezond genoeg en de koers blijft achter. Lees vooral ook de volledige analyse die Martin Crum vandaag over het aandeel schreef. Jefferies heeft Philips (-0,3%) van de kooplijst gehaald. Het koersdoel ging omlaag naar €32 en gaat nu gepaard met een houdadvies.

(-0,3%) van de kooplijst gehaald. Het koersdoel ging omlaag naar €32 en gaat nu gepaard met een houdadvies. De Europese Commissie vermoedt dat het veto van Hongarije tegen de aankoop van de Hongaarse verzekeringsactiviteiten van Aegon (+0,2%) door Vienna Insurance Group onwettig is. Dat maakte de Europese mededingingstoezichthouder donderdag bekend.

(+0,2%) door Vienna Insurance Group onwettig is. Dat maakte de Europese mededingingstoezichthouder donderdag bekend. JPMorgan Chase & Co heeft zijn belang in PostNL (-0,0%) fractioneel vergroot. Vier dagen geleden had de zakenbank nog een belang van 2,98%, maar inmiddels is dat 3,01% met dito stemrecht.

Adviezen

ASML: naar €685 van €740 en houden - UBS

JDE Peet's: naar €32 van €30 en houden - Berenberg

Air France-KLM: naar €1,80 van €1,50 en verkopen - Sanford C. Bernstein & Co

Philips: naar €32 en verlaagd naar houden - Jefferies

Agenda vrijdag 21 januari 2022

00:30 Inflatie - December (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (VK)

12:00 Consumentenvertrouwen - Januari (Bel)

16:00 Leidende indicatoren - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Januari vlpg. (eur)