Wie wat waar wanneer waarom WeTransfer

AEX ruim 10K, zo kan het dus ook. Uhm, voordat u van schrik uzelf nu iets aandoet, het gaat wel om de AEX Technology Index (NLTEC). Ja, die bestaat. De index bestaat sinds 2001 (zal wel toeval zijn... hoest, kuch), maar helaas heb ik hemniet herbelegd. Hier geïndexeerd versus de AEX, in prijzen dus.

Nee, u hoeft uw broker niet te bellen. Er zijn geen producten op deze index. Die gaan er ook niet komen, of ze moesten synthetisch zijn. Het is puur een papieren index. Dit zijn de componenten en u ziet de nodige kleine, iliquide aandelen met doorgaans werinig omzet. Daar zijn geen fondsen of ETF's op te maken.

Het lijstje met namen heb ik gepikt van Euronext, dat een summiere koersenpagina heeft. Ik mis Adyen (?!), maar binnenkort komt er waarschijnlijk wel een nieuwe naam bij: WeTransfer.

Ik zoom in op de bewegingen van de index in de afgelopen twee jaar, want is het niet opmerkelijk dat het Amsterdamse technologiebedrijf juist nu naar het Damrak komt? Technologie heeft het lastig en een bear market dreigt.



Zei ik daar dat een tech bear market dreigt? Inderdaad, een tech bear market dreigt.

Hoe zit het eigenlijk met de aangekondigde beursgang van Bol.com? Van CoolBlue is ook weinig weer vernomen, sinds het eind vorig jaar de zijne weer uitstelde. Met de koersen van technologie in het achterhoofd denk ik ook niet dat momenteel het onderwerp daar nog bovenaan de agenda staat.

Inflatie, supply chain, energie, personeel, concurrentie en noem maar op, CoolBlue heeft denk ik wel even andere dingen om zich druk over te maken. En Ahold Delhaize is ruzie aan het maken met niemand minder dan de Zwitserse reus Nestlé. Misschien horen we meer over dochter Bol.com bij de jaarcijfers.

En toen was er dit bericht: WeTransfer komtgewoon deze maand naar het Damrak. Ondanks de koersdalingen. En werd WeTransfer zelf eerder ook niet veel hoger gewaardeerd? Let wel, het is een bescheiden beursgang. Gezien marktwaarde en free float denk ik maatje AScX, of misschien net de AMX als er veel handel komt.

Technologie staat onder grote druk op beurs (#Nasdaq 100 staat bijv 10% onder top), maar #WeTransfer zet beursgang door. Bedrijf is serieus dus en niet even snelle take the money and run beursgang? #AEX pic.twitter.com/MslTm73Fsp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 20, 2022

Met serieus bedoel ik dat de oprichters en eigenaars niet alleen maar snel willen cashen en dan wel zien wat ervan komt. WeTransfer denkt denk ik langer en verder. Ten eerste maakt het (ebitda) winst en dit vind ik ook wel een puntje: het bedrijf zetelt op een bescheiden adres op een achteraf industrieterrein.

Het zijn zelfs oude buren van IEX, want tot voor een paar jaar terug zaten wij aan de overkant van de gracht bij Johnny River en Van der Valk (dat mag van mij ook naar de beurs, maar doet het nooit). Andere huurprijzen natuurlijk dan in de hipste en duurste kantoorpanden in de Amsterdamse grachtengordel.

Haha, er staan niet eens auto's voor de deur van het bescheiden pand, laat staan Ferrari's. Niks geen dikdoenerij hier en dan blijfdt er meer aandeelhouders-return over :-) Enfin, we zien wat het wordt met WeTransfer, ik wens bedrijf en aandeel heel veel succes en hopelijk krijgen we er een echte belegging bij.

Ik heb niet uitgerekend hoe duur of goedkoop het is (dat laatste komt héél zelden voor bij een IPO) en ik weet daarom niet of het ook aantrekkelijk is om al dan niet mee te doen aan deze beursgang. Dat beoordelen ongetwijfeld in de komende week de collega's van onze beleggersdesk. Stay tuned.