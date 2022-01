Nipt groen voorbeurs, wat is het volatiel en wie koopt de tech-sluipdip?

quote: Ars longa, vita brevis schreef op 20 januari 2022 08:52:

Wat mij opvalt in de afgelopen weken is dat er nauwelijks iets over de naderende Russische inval in Oekraïne wordt geschreven. Afhankelijk van de sancties van de Westerse wereld zijn er best veel risico's te identificeren die wellicht de moeite van het bespreken waard zijn. Het is maar een suggestie..



Alexander

Ik denk dat bijna niemand gelooft dat dat echt gaat gebeuren. Ik ook niet. Als de Russen aanvallen met alles wat ze hebben, lopen ze Oekraïne onder de voet. Maar onderschat Oekraïne ook niet. Ze hebben veel spullen en hun leger is al jaren echt aan het vechten. Het zijn geen ongetrainde vrijwilligers meer. Het zou een dure grap worden voor de Russen met een serieus risico op een beschamend fiasco. En dat als Oekraïne helemaal geen steun van buiten krijgt.Als Oekraïne steun krijgt van de NAVO, dan zijn de Russen kansloos. Als de Amerikanen alleen al volle bak gaan met economische sancties, kunnen ze de Russische economie slopen als ze dat willen. Ze zouden banken kunnen verbieden zaken te doen in Rusland. Ze zouden handel in Russische obligaties kunnen verbieden. Dat zijn verlammende maatregelen. En dan heb je het nog niet over het psychologische effect van het totaal uitkotsen van Rusland. Wat Poetin wil, is meedoen met de grote jongens. Het laatste wat hij wil is buitengesloten worden.Ik vermoed dat de Russen proberen een publicitair puntje te scoren met bluf en intimidatie. Poetin is een gokker en een bluffer en een schoolpleinrotjochie, geen kamikaze. Hij offert zichzelf niet op voor hogere idealen want hij heeft geen idealen. Hij is een dief en een leugenaar en een moordenaar, geen idealist. Hij heeft het halve land leeggestolen, dan heb je geen zin om alles weer kwijt te raken.Tot zover de toestand in de wereld volgens mr. GBJ Hiltermann