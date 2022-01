Nipt groen voorbeurs, wat is het volatiel en wie koopt de tech-sluipdip?

De AEX-indicatie is +0,2% na weer een beroerd dagje Wall Street, met opnieuw technologie in de negatieve hoofdrol.

De Europese beurzen openen nipt hoger en de Amerikaanse staan een paar tienden hoger

Azië presteert wisselend, China verlaagt rente en Hong Kong en Japan staan zowat 3% hoger

De volatiliteit (VIX-index) sloot +3,7% op 24,9 - houd rekening met weer veel (wisselende) koersbewegingen

De dollar ligt vlak op 1,135

De rentes rollen er alweer één (Bund) en drie (Treasury) basispuntjes bij

Goud doet niets en olie en crypto staan nipt hoger

Extra bericht, in Hong Kong staat Tencent nu +6,3%. Eens zien wat Prosus daarmee doet.



De rentes dus en als onze Duitse vriend good morning zegt, moet u altijd uw knopen tellen:

Good Morning from #Germany where inflation pressures intensify. German PPI jumps 24.2% YoY in Dec and smashes all estimates. This was the highest increase ever since start of the stats in 1949. Compared w/preceding month Nov2021 the overall index rose by 5.0% in Dec2021. pic.twitter.com/OJLNSqU8n3 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 20, 2022

Intussen wordt de brede markt er niet beter op? Het is een - nieuw beursjargon - sluipdip. Het heeft twee maanden geduurd, maar technologie-index de Nasdaq 100 staat nu ruim 10% onder de top. Wie zin heeft, kan dus de dip kopen.



De S&P 500 staat 5,9% onder de top en heeft nog geen lager bodempje in de grafiek gezet. Voor de AEX geldt hetzelfde verhaal, maar hier gaat het om -8,2%. Veel ruimte om te dollen heeft onze lieveling niet meer.



Tja, technologie. De Philadelphia Semiconductor Index (SOX) idem dito, dippen maar. Hier zitten alle grootmachten in als TSMC, Samsung, ASML, Intel, Qualcomm en NXP:



Hoe niet-winstgevende technologie erbij staat, hoef ik u niet meer te vertellen. Hier Ark Innovation ETF van Cathie in the Woods:



Van gisteravond. Unilever blijft dus bij zijn bod op die GlaxoSmithKline - dat er zelf ook chronisch niks van bakt en achterblijft - onderdelen. Er is nog geen reactie van GSK:

De opening dan met voorzichtig groen:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Ahold Delhaize dat ruzie maakt met Nestlé, Unilever dat het bod op die GSK-onderdelen niet verhoogt, kiezen of delen en wat heeft Arcadis?:

Analistenadvies:

Philips: naar hold van buy (€32) - Jefferies

Unilever: naar €41 van €44 (hold) - Berenberg

JDE Peet's: naar €30 van €32 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met ECB, Ankara, Philly Fed en Netlix, maar boeit dat iedereen nog?

13:00 American Airlines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Netflix - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 PPG Industries - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:50 Handelsbalans - December (Jap)

06:30 Consumptie huishoudens - November (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Januari (NL)

06:30 Werkloosheid - December (NL)

08:00 Producentenprijzen - December (Dld)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Januari (Fra)

11:00 Inflatie - December def. (eur)

12:00 Turkse centrale bank - Rentebesluit (Tur)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Philadelphia Fed index - Januari (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - December (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Op en en neer en heen en weer:

watch: Stocks on Wall Street fell with the Nasdaq confirming a correction, despite generally positive earnings, as investors continued to worry about higher U.S. Treasury yields and the Federal Reserve tightening monetary policy https://t.co/34JEEDC9Up pic.twitter.com/IE2vxAUYcC — Reuters Business (@ReutersBiz) January 20, 2022

Ook dat nog?

Unilever investors call AGM vote to push for healthy food targets https://t.co/ObxvjzoOiW pic.twitter.com/VI9vMz5xjD — Reuters Business (@ReutersBiz) January 20, 2022

3,8%:

Mooi samengevat:

Nasdaq closed down 1.2% to enter correction. Its 66th correction since index was 1st launched in 1971 & of those corrections, 24 of them (37%) have resulted in bear mkts, or declines of at least 20% from recent peak. More recently, corrections have served as buying opportunities pic.twitter.com/PD6ogA1kzl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 19, 2022

Niets zo complex en politiek als de oliemarkt:

The red-hot oil market is getting tighter and there may be even less slack in the system than forecasts suggest https://t.co/RixselRoKl — Bloomberg Markets (@markets) January 20, 2022

Ineens:

Gold held near the highest level in almost two months amid demand for an inflation hedge, while the bond market sell-off stalled and U.S. equities continued to retreat https://t.co/ceR6wpQdqL — Bloomberg Markets (@markets) January 20, 2022

Nog een vastgoedfonds, +1,3% trouwens in Hong Kong:

China Aoyuan won’t make payments on four dollar bonds and said that will trigger defaults on all other offshore debt https://t.co/yGlGYZjgO8 — Bloomberg Markets (@markets) January 20, 2022

Zo!

Amazon and Google parent Alphabet need to be regulated so smaller businesses can compete, a panel that included CEOs of Sonos and Yelp told White House advisers Wednesday https://t.co/AW2L1STBfU — Bloomberg Markets (@markets) January 20, 2022

Ik moet nog even checken voor precieze getal, maar zo behaalt ASML ongeveer 90% van zijn omzet in Azië. Zegt genoeg.

CEO @Intel Patrick Gelsinger talks about the shift of chip manufacturing into Asian markets with Editor-in-Chief @business John Micklethwait. "This is more important than where oil is." #TheYearAhead pic.twitter.com/DIU8q1S7GC — Bloomberg Live (@BloombergLive) January 20, 2022

Jaja:

Crypto exchanges are set to be a primary focus of the Securities and Exchange Commission’s crackdown on digital assets in 2022, Chair Gary Gensler said https://t.co/ntNBITSy50 — Bloomberg (@business) January 19, 2022

Spijker kop raak:

Clinton State of the Union in 2000 and Obama State of the Union, 2010.



Neither is hyperbole. But the first is the start of a terrible decade for stocks, the other is the beginning of one of the best periods ever. https://t.co/gpVRPdMGRO pic.twitter.com/J9zzrkAuWO — Morgan Housel (@morganhousel) January 19, 2022

Veel plezier en succes vandaag.