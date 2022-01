Slotcall: draaien en keren met AEX, ASML, Bund en wat niet?

Brekend, laatste nieuws. Te duur dus. Tijd voor Plan B. Is dat er...?

Wat een beursdag weer: lager, dan hoger, weer lager om op het slot met de schrik vrij te komen.

De AEX (future) startte vanochtend nog met -1,0% met tech en dure aandelen weer in de hoek waar de klappen vallen. In de loop van de dag is dat volledig gedraaid. En weer terug... It's the volatility dummy mag daarom ook. Die loopt ook vandaag weer op met 3,8% naar 23,7.

Met zo'n stand mag u veel dagelijkse beweging verwachten en die zien we dan ook vandaag. Heerlijk voor wie kort zit te traden, maar om uw haren van uit uw hoofd te trekken als u langer in de wedstrijd zit. Wie nog decennia te gaan heeft, kan op zo'n dag de koersen maar beter uit zetten.

Het verhaal van de dag is weer de rentes. De rente op de tienjaars moeder aller veilige AAA-staatsobligaties draait vandaag als laatste ook boven nul, de Duitse Bund. Dat was al vanochtend vroeg zo:

Het is niet leuk voorbeurs - mn morning call is onderweg met fraai #ASML - en de Duitse tienjaars rente kruipt nu ook boven nul - de enige die nog onder water stond #AEX pic.twitter.com/6V6U4GgTio — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 19, 2022

En die stijgende rentes blijven niet onopgemerkt. Het kan inderdaad dat de ECB onder druk van de markt toch de rente moet verhogen dit jaar - of ze dat wil of niet. Zo ver is het echter nog láááng niet.

The ECB faces an intensifying stand-off with financial markets over when it will begin raising one of the world’s lowest interest rates https://t.co/YBrv0dB7yF — Bloomberg Markets (@markets) January 19, 2022

Vandaag is er dan een rebound in tech - maar niet allemaal - maar de korte trend is omlaag en die is niet in een dag gebroken:

OUCH! Rising real yields pressurize European Tech valuations: European tech stocks’ lofty valuations are under pressure as investors turn to value shares with the prospect of rate hikes on the horizon. (via BBG) pic.twitter.com/M687dJ3OTm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 18, 2022

En zo kom ik uit bij de kraker op het Damrak vandaag, de cijfers van ASML. En die kraakten weer alle verwachtingen, op verwachte omzet Q1 na. maar ook daar is een logische verklaring voor. Want ASML is misschien nog wel genialer in logistiek dan in die onbegrijpelijke machines van ze.

Supply chain issues spelen het concern parten, maar dat is slechts kruimelwerk gelet op de enorme complexiteit van de dito enorme supply chain van ASML. Zelfs die brand in Berlijn die voor flinke schade heeft gezorgd, weet het ganse Veldhovense radarwerk niet tot stilstand te brengen.

Onze analist Paul Weeteling vinkt zowat alles groen af en verandert ook zijn advies. En de koers? Tja, die doet maar wat lijkt het vandaag. Er stonden zowel mooie plussen al vreselijke minnen op het bord.

Zelf had ik nog iets over die 100% (!) dividendverhoging getikt van ASML, want daar bestaan misverstanden over.

Als u vandaag #ASML rond €650 koopt, is uw dividendrendement 0,8%

Wie exact 10jr geleden ASML kocht maakt al 16% dividend



Aandeel maakt als geen ander duidelijk dat het bij dividend beleggen vooral om groei en track record gaat. En nog iets, mn blog#AEXhttps://t.co/X9mttiM3eH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 19, 2022

Zo meer over onze aandelen, eerst op zevenmijlslaarzen de brede markt

Grootste markten net in de plus, Europa kleurt groen

Niet veel, maar Wall Street daalt weer na die afstraffing gisteren. Ditkeer springt tech er niet echt sectorbreed uit, dat dan weer wel.

De volatiliteit (CBOE VIX Index) stijgt zoals gezegd +3,8% nar 23,7

De dollar zakt ietsje naar 1,135

Olie knalt door

Goud heeft zowaar een goede dag, vooral na opening Wall Street

Crypto miezert weer in eigen grafiek

De rentes dan:

Beursplein 5

Eerst dit, want bull of bear, dit gaat ons allemaal aan op het Damrak. Ik volg het debat over vermogensrendementsheffing vandaag niet, maar dat doet deze Nu.nl redacteur wel.

Coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma's over het extra belasten van vermogen en winst:

CDA: 2,7 miljard euro

VVD: 3,6 miljard euro

CU: 8 miljard euro

D66: 15,3 miljard euro (!)



Regeerakkoord: lastenverlichting van 0,1 miljard euro. — Edo van der Goot (@emvdg) January 19, 2022

Papieren waarde is geen cash geld, een huis levert - tenzij u verhuurt - geen kasstroom op, maar voor zulke nuances is het in het publieke debat doorgaans geen ruimte. Niettemin is er echt een probleem met onze samenleving op twee snelheden: mensen mét en mensen zónder hard assets als aandelen en huizen.

Roep maar wie de oplossing weet.

Eén op twintig huizen kost meer dan miljoen https://t.co/3Dytb4CzYE — DFT (@dft) January 19, 2022

Nu echt over naar het Damrak en dit leest u vandaag ook nieuw op onze site. Shell dus. Zelf ging ik gisteren ook de fout in - gemist tijdens mijn vakantie - maar Shell keert dus geen superdividend uit, maar gaat aandelen inkopen. Komt op hetzelfde neer. Collega Martin Crum heeft nieuwe sommen.

Morgen komen er heel veel ASML adviezen los, maar ook vandaag is er een aardig rijtje. Klik op het plaatje voor de fondsen die u interesseren en UBS en BofA kunnen zich bij de dopingcontrole melden. Wat ze daar in de koffie hebben vandaag...

Verder nog iets? Ja, heel veel. U ziet weer veel en forse koersuitslagen. Net als u denkt dat de markt (definitief) richting heeft gekozen, draait de boel weer. Het maakt het tikken van deze slotcall er ook niet gemakkelijk op, want alles is al weer anders dan toen ik begon. Rente en volatiliteit dus, dat kan u dit verwachten.

Zelfs over fondsen die met procenten tegelijk bewegen, maar helemaal geen nieuws hebben, valt weinig te zeggen, laat staan te duiden. Bij deze dan: