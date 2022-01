Waarom rentes ook de Angstgegner van crypto kunnen zijn

Bedankt voor het artikel Arend Jan. Het is best ingewikkeld allemaal. Ik heb er ook maar ten dele verstand van. Je kunt echter veel van elkaar leren.



Metaverse en crypto zijn inderdaad nauw met elkaar verweven. Metaverse kan bij uitstek goed "draaien" op blockchains. Crypto"munten" worden weer gebruikt voor het "operationaliseren" van blockchains. Dus daarin onderscheid maken en dat vervolgens ook gaan koppelen aan verschillende (jongere) generaties is mijns inziens een beetje "link".



Aandelen en aandelenbeurzen zijn "gesettled" en hebben een historie van inmiddels ruim 400 jaar ("old school" dus, doch "gemoderniseerd" door internet etc.). Internet dateert vanaf circa 1969, dus "bestaat" hooguit ruim 50 jaar. We doen tegenwoordig echter "alles" met en via internet. Het is razendsnel "geadopteerd" door oud en jong ..



Cryptocurrency / metaverse zie ik als een volgende nieuwe "innovatiegolf". Het omvat een groot (ook technisch) "vakgebied". Het kost tijd en energie om daarin enigszins thuis te raken.

Grote betaalbedrijven zoals PayPal zijn momenteel al bepaalde cryptomunten aan het "integreren" in hun betaalapps. Gaming en crypto raken ook steeds meer verweven. Je kunt bepaalde crypto's verdienen met bepaalde games ("play and earn"). "Cryptocurrency" dateert vanaf ruwweg 10-15 jaar geleden. Ik zou niet gauw durven zeggen dat Bitcoin schade zal ondervinden als de rente (enigszins of meer) zou gaan stijgen .. Bitcoin reageert tegenwoordig "ongeveer gelijk" aan de S&P500 beursindex (zegt men). Bedrijven als Coinbase (grote cryptobeurs in Amerika) zijn genoteerd aan de beurs in New York en innoveren als de wiedeweerga in 'de nieuwe wereld van cryptocurrency / metaverse' .. Facebook en andere grote bedrijven zijn hier ook actief mee bezig. PS: Er zijn diverse grote Crypobeurzen op onze planeet. Ook worden er opties en futures geschreven op de grotere cryptomunten (Bitcoin, Ethereum). Kortom het is inmiddels een groot ecosysteem geworden waar veel mensen en instituten nut, plezier en inkomen uit halen. Het verkrijgt steeds meer "mainstream" status in de gevestigde wereld van geld en goed.



Cryptocurrency vormt een onderdeel van "de wereld van de toekomst", wordt steeds meer geadopteerd en is m.i. straks niet meer weg te denken en vervlochten met onze leefwereld (denk bijv. aan de razendsnelle ontwikkeling van AI, artificial intelligence, dat goed kan samengaan met blockchain en cryptocurrency).



Nog iets over de rente. Kunnen overheden, bedrijven en particulieren het "financieel" aan als de rente materieel zou gaan stijgen? Nee dus (tenzij ze heel veel vet op de botten hebben). Ofwel: die zgn. "rente-angst" is er wel maar die zal weer een keer wegebben. Grote politieke leiders zullen zich niet (kunnen) permitteren dat de rente materieel gaat stijgen. Ook onderlinge concurrentieverhoudingen zullen al te grote renteverschillen tussen bijvoorbeeld Amerika, Europa, China, Australië niet verdragen omdat je jezelf anders "uit de markt prijst" of ontwikkelingslanden op te grote achterstand worden gezet. De tegenwoordige wereld is immers een dorp. Het grote renteverschil tussen bijvoorbeeld Amerika en de rest van de wereld is nergens op gebaseerd of ja: waarschijnlijk op de oude machtsstructuren en onevenwichtigheden (en helaas ook geldgraaierij) van grote instituten (ik noem verder geen namen).



Juist daartegen lijkt cryptocurrency ook een wal te willen opwerpen ..



Veel succes!