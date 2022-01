Het is slecht voorbeurs, technologie in de touwen, maar ASML is goed

De markt is slecht, technologie is brak, de dollar is sterk, de rentes stijgen en de cijfers van ASML zijn goed.

De Europese futures openen lager, maar wel met een nul voor de komma

De Amerikaanse futures staan helaas alweer een paar tienden lager na de afstraffing gisteren

Azië staat lager, maar op de Nikkei 225 (-2,8%) na is de schade te overzien (Tencent +0,1% zelfs)

De volatiliteit (VIX Index) steeg gisteren van 18,8% naar 21,8, valt mij nog mee

De dollar heeft ineens weer de geest en is aangetrokken tot 1,135

De rentes tikken maar weer eens twee basispuntjes bij

Goud en olie liggen min of meer vlak en het crypto koersenbord is ook weer rood

Valt nog mee? Technologie-index Nasdaq 100 zette gisteren nog net geen lagere bodem neer.



Amsterdamse beren hebben 755,57 en 751,06 als reddingsboeien in de grafiek aangemerkt. All-time high 829,66 van de stieren is even wat verder weg:



ASML lapt het 'm weer! De machines zijn niet aan te slepen, het bedrijf verslaat de verwachtingen, outlook en orderboek zijn op orde, zelfs die brand in Berlijn zorgt niet voor roet in het eten en er is een 100% (!) dividendverhoging. Er is maar één issue in de huidige markt. De waardering met die stijgende rentes...

Lees hier het wedstrijdverslag. Gaat ASML ook nog verder samenwerken met Intel en ook dat is een teken van kracht. Vindt bijvoorbeeld misschien TSMC niet zo leuk, met wie ASML ook dikke vriendjes is. Wat is het toch lekker als je monopolist bent.







Verder is er eigenlijk niet zoveel nieuws. De opening dan en sorry, leuker kan ik het even niet maken voor u. Vooral die VS futures gaan weer hard, maar pleister op de wonde is dan die aantrekkende dollar.



De rentes stijgen...



En zelfs de Bund is wieder rund:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Galapagos met Jyseleca nieuws:

07:54 Beursblik: Jefferies geeft koopadvies voor Aalberts

07:18 ASML en Intel versterken samenwerking

07:16 ASML verdubbelt dividend

06:59 Ruim 334 miljoen coronabesmettingen

06:57 Galapagos krijgt groen licht in VK

06:53 Europese beurzen openen lager

18 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

18 jan Rente rukt op, Wall Street trekt terug

18 jan Olieprijs op hoogste niveau sinds 2014

18 jan Europese beurzen sluiten lager

18 jan Techaandelen weer gebeten hond in AEX

Analistenadvies:

Aalberts: starten met buy en €72 - Jefferies

De agenda met Duitse inflatie (met 5,3% YoY in de prik) en cijfers Procter & Gamble, de klassieke concurrent van Unilever.

07:00 ASML - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Burberry - Trading statement (VK)

13:00 Bank of America - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 United Airlines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

08:00 Inflatie - December def. (Dld)

08:00 Inflatie - December (VK)

08:00 Producentenprijzen - December (VK)

10:00 Lopende rekening November (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen December (VS)

En dan nog even dit

Sell-off dus en niet zo'n kleintje ook in tech:

Stocks and bonds got slammed on Wall Street after weak earnings from Goldman Sachs dragged down the Dow and financial stocks, while a spike in benchmark Treasury yields to two-year highs dealt a blow to rate-sensitive tech titans. More here: https://t.co/LsDc79Dzvz pic.twitter.com/OKObhEjenR — Reuters Business (@ReutersBiz) January 19, 2022

Zo maar een voorbeeld, het is vooral gebakken lucht dat klappen krijgt:

Rivian stock hit a new low today, down 60% from its November high. Its market cap has moved from over $150 billion down to $66 billion, and now back below $GM & $F.



3rd quarter revenue...$RIVN: $1 million$GM: $27 billion$F: $36 billion



November post: https://t.co/RxcKIaMTYg pic.twitter.com/YcQiJvZKw8 — Charlie Bilello (@charliebilello) January 19, 2022

Hoe leuk vindt de nieuwe lichting beleggers het nog?

OUCH! Ark Innovation is now down 51.4% from the top! pic.twitter.com/EETbgkDgTs — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 18, 2022

Economenpanel:

Euro zone inflation to burn hotter, but ECB rates to stay on ice: Reuters poll https://t.co/TNrxI7u4Dz pic.twitter.com/qsk0K5YzZ5 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 19, 2022

Raakt dit het altijd zo licht geraakte ArcelorMittal?

U.S., UK to announce plans for formal talks on metals tariffs on Wednesday -sources https://t.co/btomnhLyxm pic.twitter.com/UAitq2Szun — Reuters Business (@ReutersBiz) January 19, 2022

Zo!

BREAKING: Sony shares plunge as much as 9.6%, the biggest drop since 2020, after rival Microsoft's deal to buy Activision https://t.co/k9mbOrPmug pic.twitter.com/RkPWaxp1Z0 — Bloomberg Markets (@markets) January 19, 2022

Uh-oh, net als Rio Tinto:

BHP flags labour constraints, warns of further Omicron disruption https://t.co/d9O054Q5l5 pic.twitter.com/DJgfL5QYox — Reuters Business (@ReutersBiz) January 19, 2022

-7,0% gisteren...

Goldman Sachs missed quarterly profit expectations as weak trading activity and rising expenses blighted the gains from a record-breaking M&A boom, sending its shares down more than 8% in morning trade. Read more https://t.co/SsMWIPrMfn pic.twitter.com/zi3IaIagny — Reuters Business (@ReutersBiz) January 19, 2022

Er gaat nog wel eens wat herrie komen over ESG beleggen? Er ius veel beunhazerij:

ESG funds are often largely tech funds by another name, which at the moment is... not ideal https://t.co/fgIcHlOg8u by @AdrienneKlasa — Katie Martin (@katie_martin_fx) January 18, 2022

Misschien blijkt ooit achteraf dat crypto en meme-aandelen de ultieme gratis geldtijdperk trades waren:

Rising bond yields and tighter regulations could make for a tough year ahead in crypto. https://t.co/WgQX0Vs356 — Barron's (@barronsonline) January 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.