De olieprijs ligt op ramkoers

Technisch staat de olieprijs op het punt uit te breken. De top van 2018 rond $86,74 ligt onder vuur.

Olie heeft er zin in. Nadat vorig jaar de olieprijzen met ruim 50% zijn opgelopen, is er begin 2022 ook flink wat bijgekomen.

De slotkoers van 2021 lag rond $78,99. Op het moment van spreken noteert Brent Olie daar al weer ruim 10% boven.

De olieprijs noteert thans het hoogste niveau sinds 2014. Afgelopen dagen steeg de koers onder andere door nieuwe spanningen in het Midden-Oosten. Iran zou rebellen steunen in hun drone-aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten.

Diverse factoren

Daar komt nog bij dat we in Europa in een koude periode zitten. Uiteraard spelen ook de provocaties van Rusland tegen Oekraïne een rol. Wellicht is het de combinatie van al deze ontwikkelingen, waardoor marktpartijen zich indekken, feit is dat de kopers zeer actief zijn.

Volgens zakenbank Morgan Stanley zou de olieprijs dit jaar naar $90 kunnen oplopen, mede door de onrust over Oekraïne. Ik vind dit nog een behoedzame prognose.

Nipte uitbraak

Hoe dan ook, thans zet ruwe olie door de barrière rond $86,74 (de top van 3 oktober 2018) onder druk.

Technisch zou na deze uitbraak boven de weerstand van $86,74 het volgende koersdoel boven de $100 kunnen liggen. Om precies te zijn op $115,71, waar de top van juni 2014 ligt. Een tussentijdse horde bevindt zich rond $97,80.

In mijn vorige blog over energie vroeg ik me nog hardop af of ook dit jaar sterke prestaties verwacht mogen worden, want technisch leken de opwaartse trends toen te haperen. Maar deze week komt die aarzeling ten einde. Einde spagaat dus.

Vandaag bekijk ik Brent olie vanuit drie timeframes. Met name de meerjarige grafiek vanaf 2005 geeft veel inzichten.

Korte termijn: Brent neemt de horde van $86,74

De olieprijs krult omhoog, nu de laatste koerspiek onder druk staat. Eerder al verliet de prijs van ruwe olie de correctieve fase en werd een hogere bodem op de grafiek achtergelaten.

Na een overtuigende uitbraak boven $86,74 (de top van 3 oktober 2018) wordt $97,80 het volgende kortetermijn koersdoel. Er ligt steun rond $69,33 (de bodem van 20 december 2021).







Lange termijn: bijna-uitbraak voor Brent

De olieprijs gluurt nipt boven de weerstand van $86,74 (gevormd op 5 oktober 2018). De recente hogere koersbodems signaleren dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen. Steun ligt rond $65,02 (de bodem van 20 augustus 2021).

Het technische beeld trekt pas echt aan indien de recente top overtuigend en blijvend wordt gebroken. Pas na een overtuigende uitbraak boven de weerstand van $86,74 komt er meer ruimte vrij.

Daarna wordt $115,71, de top van juni 2014, het volgende opwaartse koersdoel.



Meerjarige grafiek vanaf 2005

Vanuit een meerjarig perspectief is de eerste horde rond $86,74 (de onderste blauwe stippellijn) goed te zien. Deze ligt op de top van 2018, maar staat thans onder druk.

Let er goed op dat rond $88 -$90 een zeer zware horde ligt, gevormd door lijn A-A' (rode lijn).

Lijn A-A' verbindt alle toppen sinds 2009. Maar wordt lijn A-A' gebroken, dan komt de olieprijs tot $115,71 (bovenste blauwe stippellijn) eigenlijk geen nieuwe barrières en weerstanden meer tegen.

Belangrijk is dat bij een solide uitbraak boven A-A' de neergaande toppenlijn van de afgelopen 13 jaar achter ons komt te liggen. Tegelijkertijd mag je concluderen dat de range, tussen B-B'en A-A', waar olie 13 jaar heeft vastgezeten wordt verlaten.

Misschien nu al voorbarig, maar het zou technisch aangeven dat we voor langere tijd in een koersverloop met totaal andere karakteristieken terchtkomen. Een uitbraak zou dus veel 'technische' betekenis hebben. Persoonlijk denk ik dat het all time high rond $142 niet onbereikbaar zal blijken.

Kortom, technisch staat ons wel wat te wachten indien de koers verder doorloopt. Of het Putin is, of Iran, de Opec of een koude-front in Europa, de olieprijs ligt op ramkoers. Wacht wel op een overtuigende uitbraak.