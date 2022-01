Saaie aandelen: hoeveel rek nog bij DSM, IMCD, RELX en Wolters?

Niet alleen tech, maar ook sommige cyclische en defensieve fondsen zijn de pisang in een markt die rente ruikt. Maar de afwaardering gaat langzaam.

Het is niet alleen technologie dat het vooral van fantasie en minder van omzet, winst en cash flow moet hebben, die het lastig heeft. Dat geldt ook voor te dure technologie (bij ons ASML, ASMI en vooral Adyen), maar dito defensieve en cyclische aandelen.

Tot vorig jaar konden ze jarenlang maar één kant op, leek het. Nu (even?) niet meer. U verbijt u wellicht vrijwel ook dagelijks boven uw stukjes DSM, IMCD, RELX, Wolters Kluwer en... Inderdaad, UMG wil ook nog niet tot leven komen.

Daler vd dag, Damrak heeft #AEX-nieuwkomer #UniversalMusicGroup (#UMG) nog niet in armen gesloten. Dit is geen veel te dure tech, maar defensief aandeel toch? Ja, (veel te) duur defensief aandeel zelfs: 35x verwachte winst, 1,7% dividend maar etc #AEX pic.twitter.com/VcfxuCVZxX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 18, 2022

Verandering in de markt

Nu is niets echter zo lastig als beoordelen wat duur en goedkoop en te duur en te goedkoop is op de beurs. Daar is geen standaard voor te geven, want iedere markt is weer anders. En het is eigenlijk voor het eerst sinds eind 2008 toen de Fed haar eerste verruimingsrondje aankondigde, de markt nu wezenlijk verandert.

Want de rentes. En daarom...

Bloomberg legt nog één keer uit waarom stijgende rentes funest zijn voor (veel te) dure groei- en technologie-aandelen https://t.co/kMRSKTrxvj pic.twitter.com/gFMUWEwrw0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 18, 2022

Toevallig is het deze week zeven jaar geleden dat in Frankfort een knoop werd doorgehakt.

Zaterdag is het 7jr geleden dat #ECB all in ging met (staats)obligatie-aankopen. We zijn nu €6 biljoen verder. 'Normaal' had 'de markt' (wij allemaal samen) ze gekocht, maar dat is in aandelen, huizen, crypto etc gaan zitten. Maar goed, rijken schuld geven is gemakkelijker#AEX pic.twitter.com/yVRWnvDMgU — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 17, 2022

U kunt allemaal die uitdrukking van zeven vette en magere jaren, maar hopelijk hebben Mr. Market en onze AEX daar nog nooit van gehoord. Tja, als zelfs de BoJ haar inflatieverwachtingen naar boven toe - wat is opwaarts in het Japans? - dan kan dit bijna niet uitblijven?

Beleggers gaan er nu vanuit dat de ECB minimaal 1x gaat verhogen in 2022. (1,5 keer om precies te zijn). pic.twitter.com/SfrkbnewO6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 18, 2022

Wat is een goede waardering?

Waar we een jaar geleden nog vrolijk 150 keer de verwachte winst voor Adyen betaalden, verkopen we spreekwoordelijk nu als een haas voor minder dan negentig - and counting. Wat is dan wel een goede waardering? Als ik dat wist, werd ik rijk, maar zie hier DSM, IMCD, RELX en Wolters Kluwer.

Het hangt van zoveel meer af dan alleen winsten, koersen en rentes. Dollar, maar ook alle issues die er zijn met chips, supply chain, transport, energie, personeel en tot overmaat van ramp kreeg het zo groene en diverse DSM - het bedrijf profileert zich er echt mee - ook een brief van MilieuDefensie.

Rente

De plaatjes met waarderingen geef ik vanaf die datum, maar niet nadat ik eerst onze rente hebt gegeven sinds dat ECB-rentebesluit van begin 2015. Want, met de wijsheid achteraf, daarmee verdween er veel risico uit de aandelenmarkt en het gratis geld vond ook een weg naar deze goed presterende fondsen.



DSM

Eerst DSM, waar ik me heel lang over verbaas dat het maar bleef stijgen. Nu niet meer.

Het aandeel is echter nog maar amper goedkoper geworden, omdat ook de winstverwachting hapert. Ruim dertig keer de verwachte winst voor een cyclisch aandeel dat weer moet werken voor de winst, vind ik nog altijd duur.



IMCD

Collega cyclical IMCD is nog duurder, maar daar valt door de hard zakkende koers en nog altijd oplopende winstverwachtingen de waardering snel terug.



RELX

RELX valt mij nog mee. Eigenlijk zijn dit best rommelige lijntjes voor een defensief aandeel met veel lucratieve abonnementen, maar de winst per kwartaal is volatiele en de ook zo lucratieve evenementen business is natuurlijk al twee jaar een drama.



Wolters Kluwer

Volgend jaar is Nancy McKinstry twintig jaar (!) CEO van Wolters Kluwer en het winstlijntje is net zo strak als haar kapsel. Hulde. De waardering is echter amper afgenomen. Nooit eerder waren de Wokkels zo duur.



Ik kan natuurlijk roepen dat meer dan twintig keer de winst altijd te veel is voor al deze aandelen, maar dan had u hele vette jaren gemist met deze fondsen.

Het is echt afwachten wat voor waarderingen we op zulke aandelen plakken als de rentes een new normal hebben gevonden. Als die al bestaat.

Bij de komende jaarcijfers ben ik vooral benieuwd naar dividendverhogingen en aandeleninkoop, ofwel wat deze bedrijven gaan doen om ons al dan niet aan zich te binden. Nu zou ik zelf echter nog geen enkele haast hebben met deze aandelen.