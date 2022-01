Het is weer rood voorbeurs en let vooral op olie en rentes

De AEX indicatie is lager, nadat Wall Street dagje dicht was. De truc lijkt 'm in de rentes te zitten.

De Europese en Amerikaanse futures kleuren rood en technologie lijkt in het nadeel

In Azië dalen op Shanghai na alle grote markten, zij het met een nul voor de komma. Tencent staat -2,1% in Hong Kong

De dollar ligt vlak op 1,140

De rentes... stijgen! De VS plus zes basispunten zelfs en alleen de Duitse tienjaars kleurt nog rood

Goud daalt iets, crypto presteert wisselend (bitcoin hoger, ethereum flink lager) en olie steelt de show met de hoogste standen in jaren

Eerst maar even dit, hoe hebt u geslapen vannacht? Nee dus, zou de PostNL-CEO hebben gezegd. Praat ik voor mijn beurt? Als KLM-directeur ben je toch een beetje filiaalchef, onderknuppel van Parijs en hoeveel ruimte heb je nog met al die staatsbelangen (en schuldenbergen)?

Opvallendste nieuwsfeit nu is dat olie op de hoogste standen sinds 2014 staat, zowel WTI als Brent.

Nu weet ik een aandeel dat exposure heeft en ik vergelijk vanaf 1 juli 2014, toen olie voor het laatste $100 en meer noteerde. Op het eerste gezicht is er zo nog upside, maar de correlatie is nooit exact 1:1.



Even tussendoor, hoe is het eigenlijk met de Nederlandse gas future? Dit lijkt wel een dubbelbubbel. Wie heeft er tenslotte ook nog geen dubbel glas?



Intussen laat in Japan de BoJ de rente voor wat ze is, maar - houd u vast - verhoogt ietsiepietsie de inflatieverwachting. Dat is best een aardverschuiving. Voor Japanse begrippen dan. Bloomberg:

The bank said the risks to prices are balanced instead of tilted downward, in a change that shows the bank now sees the possibility of inflation outstripping their projections, not just undershooting them.

The BOJ projected that inflation will still only be 1.1% in the year ending March 2024. The cautious forecast will likely cool any speculation that the BOJ might start gearing up to normalize policy.



Wall Street is vandaag weer open en wat vooral opvalt, is dat de Amerikaanse staatsobligaties meteen tikken krijgen. De rentes geven er alweer een flinke snok aan. Hier is de Amerikaanse tienjaars, hoogste stand sinds begin 2020.



De opening dan en met rentes en olie en met aandelen is het wellicht weer het bekende inflatieliedje? Waarde versus groei en duur versus goedkoop.



De rentes dan:

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een opdracht voor Ebusco, ook eentje voor Arcadis en iets met water bij de wijn bij Heineken.

08:02 AEX wacht lagere opening

07:41 Ebusco krijgt opdracht van Duitse SWEG

07:37 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ASMI

07:28 Bank of Japan verhoogt inflatieramingen

07:12 Arcadis aan de slag in Schotland

07:09 FNV: Heineken doet water bij de wijn

07:00 Flinke productiestijging Japanse industrie

06:59 Europese beurzen openen lager

06:58 Bijna 331 miljoen coronabesmettingen

17 jan PostNL-CEO Verhagen benaderd als opvolger Elbers bij KLM - media

17 jan Europese beurzen in het groen na rustige dag

17 jan Unilever houdt AEX in het rood

ASMI: naar €445 van €400 (buy) - Berenberg

De agenda met The Firm en de eerste (Duitse en Amerikaanse) voorlopende indicatoren van dit jaar:

13:00 Goldman Sachs - Cijfers vierde kwartaal (VS)

04:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Industriële productie - November def. (Jap)

08:00 Werkloosheid - November (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Januari (Dld)

14:00 Maandrapport OPEC (Oos)

14:30 Empire State index - Januari (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Januari (VS)

U krijgt de hartelijke groeten uit Tokio:

The Bank of Japan stood pat on policy and adjusted its view of inflation risks for the first time since 2014 https://t.co/ob1wuARQFH — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2022

Bij deze nog even.

Correction: Brent oil prices top $87, the highest level in seven years, as geopolitical tensions flare in the Middle East https://t.co/9Ipzk14OcR pic.twitter.com/9DFrm6VZsD — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2022

Er zal ook eens geen gezeur zijn:

Kwaliteitseisen gaan omhoog en wellicht komt er zo een shake down onder de honderden (!) Chinese producenten:

China's ushering in a raft of EV technical specifications this year that give interesting insights into regulators' thinking https://t.co/mK2J2Nsj38 — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2022

Voor de geïnteresseerden:

.@XPengMotors has navigated everything from shrinking subsidies to COVID-19. President Brian Gu talks to @Breakingviews columnist @KatrinaHamlin about future forays into Europe, the metaverse, and flying cars. Listen to the podcast: https://t.co/71XyNMbjH4 #BVPredicts pic.twitter.com/vAqveRssih — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2022

De man van 10 biljoen, maar nieuw is deze boodschap niet.

BlackRock's Fink defends push for companies to value more than profits https://t.co/8oCI8f348p pic.twitter.com/PjbUi5YZjz — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2022

Wat?!

WATCH: The chief executives of major U.S. passenger and cargo carriers warned of an impending aviation crisis in less than 36 hours, when AT&T and Verizon are set to deploy new 5G service https://t.co/shnV0K3VyP pic.twitter.com/eC16RfjrZW — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2022

Niet alleen TVOH dus, straks wordt dit nog een beleggersrisico:

Activision Blizzard fired or pushed out more than three dozen employees and disciplined another 40 since July to address allegations of sexual harassment and other misconduct at the video game company. Read more https://t.co/Y3Y9kFpkp6 pic.twitter.com/X7pMbc8GZu — Reuters Business (@ReutersBiz) January 18, 2022

Hihi, tikje pijnlijk ja:

De @volkskrant snapt het niet, het hoofdkantoor van Unilever staat in London pic.twitter.com/2nej1mx6nQ — peterverhaar (@peterverhaar) January 18, 2022

Veel plezier en succes vandaag.