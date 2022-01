Het ijs onder de Nederlandse beurs blijft flinterdun

Houston. Geboosterden hebben een probleem. Lagere beurskoersen.

Extra shots gevraagd voor ze. Ze zijn binnen no time hun pijlen aan het omdraaien.

Van ongeboosterden naar lagere koersen. Het is nooit goed voor geboosterden.

Straks klagen over hogere inflatie, hogere rente, hogere hypotheekkosten, nog lagere aandelen waardes, lagere huizen prijzen. Wellicht een booster met wat anti-klaag serum er in de vierde booster. Mooi Experiment uh Goedgekeurd door uw eigen regering. Daar kunt nu niet over klagen. Daar stemt u zelf op!