Het ijs onder de Nederlandse beurs blijft flinterdun

Aandelen hebben het lastig. Technisch oogt de markt matjes, zeker nu een serie lagere toppen zichtbaar wordt. Doorgaans duiden die op verkoopdruk boven de markt.

Technisch blijft de AEX op korte termijn kwetsbaar. Bovendien valt op dat het dagelijks aantal stijgende aandelen (op cumulatieve basis) achterblijft ten opzichte van het aantal dalers. De verkoopdruk van de afgelopen dagen wordt dus bevestigd een zeer zwakke Advance/decline ratio.

Zwak fundament

Zolang het aantal dalende aandelen toeneemt is het fundament onder de Nederlandse beurs zwak. De steunpalen voor een herstel van de Nederlandse beurs ontbreken dus.

Pas indien het aantal stijgende fondsen toeneemt (ten opzichte van het aantal dalers) zal het draagvlak onder de markt verbeteren. Voorlopig is hier echter geen sprake van .



Ik beoordeel vandaag de AEX-index en het draagvlak voor Nederlandse aandelenbeurs aan de hand van de Advance/decline ratio.

Nederlandse beurs lijkt weer te verzwakken

De AEX-index laat een lusteloos koersverloop zien. Er komen wel steeds meer signalen van onrust en volatiliteit in de markt. In de afgelopen weken is het herstel van de AEX steeds vroeg gesmoord.

Technisch zijn hierdoor enkele potentieel lagere toppen gevormd. De eerste daarvan ligt rond 812,55 punten (neergezet op 4 januari). Het feit dat deze in de gapzone van november (rode cirkel) is gevormd, geeft te denken.

De tweede lagere top van 12 januari ligt op 794,13 punten. Deze bevindt zich in de tweede gap (oranje cirkel). We leiden hieruit toch weer nieuwe verkoopdruk af.

Overigens wordt wel een mogelijk hogere bodem gevormd, die zou kunnen aangeven dat beleggers op een hoger niveau durven in te stappen. Maar de contouren hiervoor zijn nog te onduidelijk.

Vooralsnog kijken we het verloop even aan, totdat de markt duidelijk richting heeft gekozen. De steun bevindt zich rond 751,06 punten (de bodem van 6 oktober 2021).





Het aantal stijgende fondsen blijft weer achter



De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs stagneert. Het aantal dalers neemt niet af ten opzichte van het aantal stijgers.

Op de TA-desk beoordelen wij de hoog/laag-verhouding doorgaans aan de hand van de Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs. Deze indicator, ook wel A/D-ratio genoemd, laat al sinds september een stevige daling zien.

Dit is een bevestiging voor het feit dat er stevig werd verkocht. Dagelijks waren er tot voor kort regelmatig twee keer zo veel dalende als stijgende aandelen op de Nederlandse beurs.

Ook meer recent valt op dat het dagelijks aantal stijgende aandelen sterk achterblijft ten opzichte van het aantal dalers.







Uitleg Advance/Decline ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.



Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator (zoals nu) duidt erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit geeft aan dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.