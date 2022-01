Het miezert voorbeurs, update Unilever en let op Besi

Dit valt niet mee. De AEX-indicatie is liefst -0,8%. Onze index springt eruit, want de rest daalt veel minder.

De Europese futures openen net lager en - hoewel de Amerikaanse beurs dicht is vandaag - de Amerikaanse kleuren ook net rood

In Azië staan China, Japan en Taiwan tienden hoger en Hongkong (Tencent -1,6%) en Korea doen net zoveel lager

De volatiliteit (VIX-index) deed vrijdag -5,5% op 19,1

De dollar ligt vlak op 1,141

De rentes stijgen alweer

Goud en olie doen even hoger en crypto zakt

Intussen zoekt Unilever volgens Bloomberg naar manieren om het bod van £50 miljard op de GlaxoSmithKline-onderdelen te verhogen. Het gaat om onder meer Advil pijnstiller en Sensodyne tandpasta. GSK wil wel, maar vindt £50 miljard onbespreekbaar. Een beursgang van de onderdelen zou meer opleveren.

Het zou in principe een goede zet zijn van het bedrijf dat uit Rotterdam is vertrokken, toen het uit Rotterdam vertrok. Unilever heeft net bijvoorbeeld die theedivisie met lagere marges voor een mooie prijs afgestoten en het zou niet gek zijn om daar productdivisies met hogere marges voor terug te kopen, toch?

Oh, intussen zijn deze banken minder enthousiast? Meer dan deze regels weet ik niet:

17 Jan - 07:28:35 [RTRS] UNILEVER ULVR.L: BARCLAYS CUTS TARGET PRICE TO 4600P FROM 4800P

17 Jan - 06:57:20 [RTRS] UNILEVER ULVR.L: BERNSTEIN CUTS TO UNDERPERFORM FROM MARKET-PERFORM

Unilever has held talks with banks about additional financing for a potential sweetened offer for GlaxoSmithKline’s consumer products division https://t.co/XWS5VthhPH — Bloomberg (@business) January 16, 2022

Brekend, hier rollen de headlines alweer. Unilever belooft deze maand met een strategie-update te komen:



Plaatje van gisteren uit mijn vooruitblik: de rommelige, onderliggende lijntjes van Unilever. Dit lijkt meer op een cyclisch bedrijf dat maar wat meewappert op de golven van de conjunctuur, dan op een degelijk dividendaandeel dat met saaie, maar gestaag oplopende lijntjes uiteindelijk veel waarde schept.

Dat kan ook weer tegen het bedrijf werken. De hele markt en de hele concurrentie weet dat Unilever iets moet en dat kan de prijs opdrijven. We wachten af.



Over naar vandaag. De VS is dicht vanwege Martin Luther King Day - meestal blijven de koersen dan dicht bij huis - en China publiceert ruim meevallende BBP Q4. Citaat Bloomberg, intussen verlaagt de PBoC een rente:

The People’s Bank of China cut the rate on its one-year policy loans by 10 basis points to 2.85%, the first reduction since April 2020. It also cut the rate on the seven-day reverse repurchase rate and net injected 200 billion yuan ($31.5 billion) of medium-term cash into the financial system.



Er is geen nieuws op het Damrak. De opening heeft er wel eens leuker uitgezien:



De rentes met een oplopende spread Nederland-Duitsland.

Besi: €96 van €85 (buy) - Deutsche Bank

04:00 Economische groei - Vierde kwartaal (Chi)

04:00 Industriële productie - December (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - December (Chi)

15:30 Wall Street gesloten op Martin Luther King Day (VS)

Citaat uit eigen werk, u hebt nog twee dagen om over uw ASML'en na te denken. Of niet natuurlijk.

Beurs worstelt momenteel met waardering #ASML (met die inflatie, rente en sectorrotatie) want bedrijf draait nog prima. Hoe prima horen we woensdag. Consensus:



Q4

Winst per aandeel €3,75

Omzet €5,12 miljard



2021

Winst per aandeel €13,63

Omzet €18,78 miljard#AEX pic.twitter.com/gLoC3wi6lo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 16, 2022

Onder andere Walmart, Nestlé, Coca-Cola, Pepsico en Unilever, serieus dus:

Big brands call for global pact to cut plastic production https://t.co/9HJLzCANG9 pic.twitter.com/jFzJI3GBnT — Reuters Business (@ReutersBiz) January 17, 2022

Hoeveel?!

Scammers around the world took home a record $14 billion in cryptocurrency in 2021, thanks in large part to the rise of DeFi. https://t.co/iP3VxzUIer — CNBC (@CNBC) January 17, 2022

De markt en sentiment, het is me wat. Vorig jaar was dit fonds nog dé bom, ruim de helft is er nu af en...

Hedge fund manager says ARK ETF stocks are a potential 'time bomb' https://t.co/vzw6gZditV — CNBC (@CNBC) January 17, 2022

Het Nederlandse Vitol:

The world’s biggest independent oil trader said crude prices -- already up more than 10% this year -- could rise even more because of tight supplies https://t.co/ovgJzArqds — Bloomberg Markets (@markets) January 16, 2022

De Top 20:

Top hedge funds earn record $65.4 bln for clients in 2021 - LCH data https://t.co/wbycxaC9sx pic.twitter.com/GbrIa19JVS — Reuters Business (@ReutersBiz) January 17, 2022

Deze wist u intussen?

Elon Musk confirmed that Tesla will take dogecoin as payment for some merchandise, sending the meme-inspired cryptocurrency soaring in value again. More here: https://t.co/uD84vbyBdx pic.twitter.com/Fsoz6l3Pxi — Reuters Business (@ReutersBiz) January 15, 2022

Goed gezien, mooi plaatje, maar hoezo moeten aandelen dan weer meteen imploderen?

Mind the gap: S&P 500 still near ATH while US Consumer Confidence near 10y low due to inflation fears. Chart also explains Fed's harsh rhetoric w/regard to #inflation. Consumers need to regain confidence, otherwise stocks will plummet, which Fed cannot afford. (HT @kaamehaamehaa) pic.twitter.com/VnAhpa8Yvu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 16, 2022

Ik bedoel maar, fraai gevonden:

The problem with timing the market is that it's felt like 1999 for about six years now. — Morgan Housel (@morganhousel) January 16, 2022

Nog eentje:

US Retail Sales rose 14.4% in 2021, the highest annual increase on record. The inflation-adjusted 6.8% increase in Real Retail Sales was the highest since 1999.



Lessons: if you borrow and give the American consumer free money, they will spend it ... and it will cause inflation. pic.twitter.com/UspSQgfYLg — Charlie Bilello (@charliebilello) January 15, 2022

Veel plezier en succes vandaag.