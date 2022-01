Slotcall: Alfen en Adyen pijnlijk onderuit

Technologie-aandelen hebben het bijzonder zwaar vandaag en dan is het niet zo gek dat de AEX 1,0% lager sluit. De grootste bleeders binnen de hoofdindex zijn Adyen (-7,4%), ASMI (-3,8%) en ASML (-3,1%).

Laten dit nou net groeiaandelen zijn met een fikse waardering. Deze beursdag staat eigenlijk symbool voor hoe het gehele jaar verloopt. Groeiaandelen worden verkocht ten faveure van waarde-aandelen. Als ik het over waarde-aandelen heb dan gaat het om fondsen die een relatief lage waardering kennen, maar ook nauwelijks groeien.

Mooie voorbeelden zijn Aegon (-0,1%), ING (+0,3%) en Heineken (+1,3%). Van deze drie bedrijven hoeft u niet te verwachten dat ze hun omzet binnen vijf jaar verdubbelen. Hetzelfde geldt overigens voor Unilever (+0,8%).

Binnen de AMX wordt Alfen (-12,5%) knock-out geslagen. Dat terwijl ik geen bedrijfsnieuws tegenkom. Het is dus puur een sentimentskwestie. Komende maandag zal ik voor Premium ingaan op de vraag of u de stukken na deze koersdip kan inslaan, of dat u beter even kunt wachten.

AMG

AMG (+1,2%) is dit jaar bezig aan een mooie opmars. De trigger is de stijgende prijs voor lithium. Goed nieuws, want het bedrijf is hard bezig zijn productiecapaciteit uit te breiden. Lithium is is een component voor een oplaadbare batterij en daarvan neemt de vraag exponentieel toe. Dit is goed te zien in de onderstaande grafiek.



Momenteel koerst AMG tegen 14 keer de verwachte winst over 2022. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

PostNL

In tegenstelling tot AMG lijkt het aandeel PostNL (-2,3%) dit jaar alleen maar te kunnen dalen. Gisteren werd de post- en pakketbezorger op de verkooplijst van Bank of America gezet en ik vermoed dat de koers hierdoor vandaag ook nog onder druk staat.

De Amerikaanse zakenbank verlaagt zijn winsttaxaties voor PostNL immers met bijna 20%. Een belangrijk pijnpunt is dat het bedrijf last heeft van personeelstekorten en een bovengemiddeld ziekteverzuim. Dit zal zijn weerslag hebben op de resultaten, ook al zitten we in Nederland in een lockdown. Iets waar PostNL juist van zou moeten profiteren.

De IEX-Beleggersdesk gaat voor dit jaar uit van een winst per aandeel van €0,41 en daarmee noteert het aandeel tegen een multiple van 9. Of u de dip moet kopen, leest u in het onderstaande artikel.

De aap komt uit de mouw bij PostNL #PostNL https://t.co/70UkNfkFuw — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 14, 2022

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,6%

AEX deze maand: -1,8%

AEX dit jaar: -1,8%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -1,8%

Schade valt mee

Het verrast mij dat de AEX (-0,6%) het aanmerkelijk minder slecht doet dan de CAC (-1,1%). De hoofdindex is aardig goed gevuld met technologie-aandelen en laten die het deze week juist heel slecht doen. De positieve uitschieter is overigens de beurs van Hong Kong. Dat was vorig jaar wel anders.

AEX

Het komt niet vaak voor dat ASML ruim 3% zakt en Besi 20% wint. De aandeelhouders van de chippers uit Duiven mogen de analisten van Bank of America bedanken. Zij verhoogden immers hun koersdoel van €56 naar €160. Prosus (+9,0%) gaat ook goed. Dat geldt helaas niet voor Adyen (-17,4%). Aan Philips (-8,8%) heb ik deze week wel genoeg woorden vuil gemaakt.

AMX

Staalaandelen liggen er al het gehele jaar goed bij. Aperam (+10,4%) is daarop deze week geen uitzondering. ABN Amro (+3,3%) gaat net als alle andere financials mooi omhoog. Het zijn stijgingen waar de aandeelhouders van Inpost (-6,8%) alleen maar van kunnen dromen. Wat ligt dat aandeel er weer slecht bij zeg.

ASCX

BAM (+8,8%) breekt door de €3 heen en Pharming (+4,6%) lijkt uit te bodemen. Bij CM.com (-2,8%) heeft de bodembel helaas nog niet geluid.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week maakt Arend Jan de vooruitblik.