Slotcall: Wat-Een-Dag!

Over de supply chain issues genoemd hierboven, het is nog steeds kommer en kwel. Via m’n werk in voedselproductie zit ik er middenin en is zo ongeveer mijn dagelijkse kost om alle vertragingen en issues te managen. Het is al een jaar lang hetzelfde mantra: leveringen van grondstoffen/verpakkingen zijn fors vertraagd, leveranciers hanteren enorme onwerkbare leadtimes en containers zijn nog steeds schaars en afvaarten vanuit Rotterdam vertragen continu.

Verschil met vorig jaar is wel: we leren er wel steeds beter mee om gaan