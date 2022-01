Europa ‘greenwasht’ zijn handen in onschuld

quote: ranorene schreef op 14 januari 2022 13:39:

Bij het advies om te investeren in agrarische bedrijven ben ik je even kwijt.

Ik ben de auteur daar ook even kwijt.De omzet van wat hedendaags gangbaar is naar een meer biologische productie op agrarische bedrijven zal ongetwijfeld zorgen voor een lagere agrarische productie per hectare. Een globale schatting is een daling van 25% tot 50% minder agrarische opbrengst per hectare. Als gevolg hiervan zullen de prijzen van agrarische producten stijgen. Iets wat nu al gebeurt met graan, zuivelproducten, e.d.Maar...De winstmarges zullen echter klein blijven in de agrarische sector aangezien de kosten voor benodigde grondstoffen (diesel), energie (stroom) en externe arbeid per hectare al stijgen en ook door zullen blijven stijgen de komende jaren.Met dalende winstmarges blijft schaalvergroting in de agrarische sector nodig, net als dat dit het geval was de afgelopen 70 jaar. Schaalvergroting door het overnemen van de kleinere spelers is de enige manier voor een agrarisch bedrijf om een blijvend inkomen te garanderen in de toekomst. Dit geldt ook voor niche-markten aangezien deze niet niche zullen blijven (in de primaire sector is het beste recept tegen hoge prijzen de hoge prijzen) wat ongetwijfeld de winstmarge zal drukken.