Het valt mee voorbeurs, maar let u maar weer op uw tech

Aanvulling op nieuws Galapagos



Presentatie J.P. Morgan Healthcare Conference donderdag 16.26 uur ET(Ned.vertaling)



Galapagos denkt dat 2022 een oplevingsjaar zal zijn, met mogelijke overnames en nieuw leiderschap in de mix. De biofarma ging vorig jaar naar het zuiden toen het een fase 3-activum, ziritaxestat, tegen hobbels aanliep met zijn JAK-remmer, filgotinib, toen de FDA haar standpunt over de geneesmiddelenklasse aanscherpte.



In zijn eindpresentatie als CEO zei Onno van de Stolpe dat het bedrijf verwacht een nieuwe CEO "binnen weken in plaats van maanden" aan te kunnen kondigen. De nieuwe leider "heeft een fantastische erfenis", zei hij donderdagochtend tijdens de jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference. En om de pijplijn in een later stadium te versterken, heeft het business development-team van Galapagos een “enorme” inspanning geleverd om een ??“aantrekkelijk molecuul” in licentie te geven of te verwerven”, aldus de vertrekkende CEO.