Groei duurzaam beleggen biedt kansen en risico’s

Het probleem dat ik heb met dit soort artikelen is dat het maar hoogst zelden echt concreet wordt. Het blijft vaag en abstract. Daar kan ik niks mee.



Definieer wat je precies verstaat onder "groen". Er zijn verschillende manieren om daar naar te kijken. Kijk je op basis van "best of class" dan kunnen bv Shell, KLM en Arcelor daar best aan voldoen. Ze moeten gewoon beter zijn dan gemiddeld in hun bedrijfstak. Of sluit je daarboven bepaalde bedrijfstakken uit? Ook als de maatschappij hun producten gewoon hard nodig heeft? Of bedoel je alleen bedrijven die als kernactiviteit iets 'groens" doen? Dan is het een thema.



Laatst was er ook zo'n soort artikel en die noemden als voorbeeld Ahold. Nou, er zijn best redenen waarom ik in Ahold zou kunnen beleggen, maar ik zou dat nooit doen omdat dat bedrijf zo ontzettend groen is. Het zou kunnen omdat het een goed geleid bedrijf is. Het zou kunnen omdat ze marktleider zijn. Het zou kunnen voor een mooi, groeiend dividend. Maar ik zou Ahold niet direct als een sprekend voorbeeld van groenigheid zien. Als dat zo is, is mijn portefeuille misschien eigenlijk ook best wel groen, ondanks dat dat nooit een overweging is geweest.



Als je het hebt over rendement, onderbouw het dan. Gewoon roepen dat groen beleggen (wat dat dan ook maar is) niet ten koste gaat van rendement, dan maakt dat op mij geen indruk als het alleen maar bij dat statement blijft.



Zelfde bij risico. Je beweert dat groen beleggen minder risicovol is. Maar de enige concrete naam in het artikel is Tesla. Dat zou ik niet laagrisico willen noemen. Dat aandeel is namelijk heel erg duur. Het kan zomaar door de helft en dan is het nog steeds duur.



Geef aan waar je kansen ziet. In welke bedrijfstak? In welke concrete bedrijven? En gaat het alleen maar over vergezichten of wordt er ook concreet geld verdiend en dividend betaald? En wordt dat geld verdiend met de kernactiviteit of met aandelen of emissierechten verkopen? Niet alleen het product moet duurzaam zijn, het businessmodel ook. Vergezichten alleen zijn kwetsbaar in de huidige markt. En namen en rugnummers maken alles een heel stuk overtuigender. Zelfde bij bedreigingen.



Misschien lijkt het wel eens anders, maar ik heb niks tegen groenigheid. Ik heb wel iets tegen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. En ik heb iets tegen vrijzwevende verhaaltjes. En bij beleggen moet je je doel in de gaten houden. En het doel van beleggen is geld verdienen. De wereld verbeteren doe je als kiezer, je zakken vullen doe je als belegger. Dat moet je uit elkaar houden.