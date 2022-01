Groei duurzaam beleggen biedt kansen en risico’s

In 2021 verdubbelde opnieuw de instroom in duurzame beleggingen. Voorlopig lijkt er nog geen einde te komen aan die groei.

Over de hele wereld maken overheden plannen om meer te investeren in klimaatverandering. Ondanks de grote belangen en bedragen die gemoeid zijn met duurzaam beleggen valt er nog veel te verbeteren. Voor beleggers is dat een omgeving met veel kansen én risico’s.

Sterke groei duurzame beleggingen in 2021

Al jaren groeit de instroom van gelden in duurzame beleggingen. Ten opzichte van 2018 stegen de investeringen zelfs naar het tienvoudige.

De groei is versneld door de overheidsinvesteringen om de economie op gang te houden tijdens de covid-pandemie. Daarnaast gaven beleggers (nog) meer aandacht aan duurzaamheid.

De covid-pandemie laat de kwetsbaarheid van de samenleving zien. Die kwetsbaarheid geldt niet alleen voor ziektes, maar ook voor de klimaatproblematiek. Tenslotte bleken ESG-beleggingen robuuster dan gemiddeld, met minder grote dalingen en daardoor per saldo een hoger rendement.

Outperformance

In 2021 behaalde de duurzame MSCI World SRI index een rendement van bijna 37%. Dat is ruim 5% beter dan de ‘normale’ MSCI World index. In 2020 was het rendementsverschil ook al ruim 3,5% in het voordeel van de SRI index.

Over de laatste vijf jaar is het totale rendementsverschil aanzienlijk. De MSCI world index groeide meer dan 85%, terwijl de duurzame SRI index met meer dan 110% steeg.

In 2022 zet groei waarschijnlijk door

Het goede rendement trekt uiteraard nieuwe beleggers. De verwachting is dan ook dat de groei van duurzaam beleggen doorzet in 2022.

Net als de afgelopen jaren investeren overheden ook in 2022 rechtstreeks in de duurzame transitie. Deze investeringen zorgen in de regel voor de eerste aanzet om een project of technologie commercieel interessant te maken. Uiteindelijk leidt dit tot een uitgebreider aanbod van investeringsmogelijkheden voor de belegger.

Voor particuliere beleggers is nog veel te winnen

Ondanks de wens om duurzamer te beleggen zien we bij particuliere beleggers nog veel ruimte voor verduurzaming van de portefeuille.

De oorzaken zijn gebrek aan informatie, kennis en eenvoudige oplossingen. De overheid werkt hard aan het verbeteren van de informatievoorziening en stuurt de financiële sector richting duurzamere producten.

Als (particuliere) belegger hoef je natuurlijk niet te wachten op de overheid en kun je zelf aan de slag gaan met duurzaam beleggen. Hieronder een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Verschillende varianten duurzaam beleggen

In het aanbod van duurzaam beleggen is een grote variatie aan smaken. Aan de ene kant over de as van ESG: Environment, Social en Governance. Aan de andere kant maken we onderscheid in de mate waarin het duurzame thema wordt geïmplementeerd. We noemen dit ook wel van licht-groen naar donker-groen.

Het is belangrijk dat beleggers hun duurzame doelstellingen goed in beeld hebben om misverstanden of teleurstelling achteraf te voorkomen.

Bij institutionele beleggers zien we vaak dat wordt gekozen voor een lichtgroene keuze waarbij de slechtste bedrijven worden uitgesloten. Particuliere beleggers kunnen agressiever te werk gaan en voor bedrijven kiezen met echte duurzame impact.

Duurzaam rendement hoeft niet ten koste te gaan van financieel rendement

De laatste jaren combineren steeds meer bedrijven duurzame impact met een solide businessmodel. Tesla is natuurlijk het beste voorbeeld.

Vanwege de financiële component van beleggen blijft het voor beleggers belangrijk om het businessmodel en het bedrijf te analyseren en beoordelen. Daarbij wordt zowel naar de potentiële upside als naar het risico gekeken.

Vooral op het gebied van risico scoren bedrijven met goede ESG-karakteristieken beter. ESG-bedrijven blijken wendbaarder en beter bestand tegen maatschappelijke veranderingen, hebben minder personeelsverloop en voldoen beter aan de wet- en regelgeving. Stuk voor stuk onderwerpen die leiden tot een lager risico.

Sinds de rechtszaak tegen Shell weten we dat onvoldoende klimaatambitie ook risicovol is. Milieudefensie bezorgde op 13 januari een brief bij 29 bedrijven met de oproep om minder te vervuilen. Op die manier kunnen de bedrijven én belegger eigenlijk niet meer om duurzaamheid heen.

Duurzaam beleggen continu in ontwikkeling

Ondanks of misschien wel dankzij de groei in de laatste jaren is duurzaam beleggen volop in ontwikkeling. De bedrijfsinformatie verbetert door duidelijker richtlijnen en ontwikkelingen op het gebied van automatisering en data. De maatschappelijke vereisten worden aangescherpt en de financiële sector maakt de producten duurzamer.

De toestroom van kapitaal in duurzame beleggingen zorgt voor een opwaartse spiraal om de eerdergenoemde ontwikkelingen te versnellen.

Die omgeving lijkt op het einde van de jaren ’90, toen de komst van het internet voor een soortgelijke situatie zorgde. Met veel kansen voor beleggers, maar ook risico’s. Zoals gezegd moeten beleggers hun huiswerk doen en de financiële kant van de businesscase niet uit het oog verliezen.