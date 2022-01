De meerwaarde van online vermogensbeheer: 6 voorbeelden

Of je nu zelf belegt of voor je laat beleggen, meestal ligt de focus vooral op het rendement en de kosten. En zolang het meezit op de beurs, kan iedereen beleggen. Maar om ook tijdens een storm koers te houden moet je verdomd goed kunnen navigeren, weet Tjade Groot (48), een van de grondleggers van Doelbeleggen.nl. Hij licht 6 slimmigheidjes toe die de online vermogensbeheerder beleggers te bieden heeft.

Door Tjade Groot, hoofd online beleggen bij Velthuyse-Mulder.

1. Beleggen met een doel

Het lijkt een open deur, maar beleggen met een doel werkt stukken beter dan zonder. Als je weet waar je naartoe wilt, is het makkelijker een strategie uit te stippelen en je daar ook aan te houden. Wil je straks een half miljoen voor je pensioen? Of wil je eerder stoppen met werken? Een wereldreis maken?

Het is goed om uit te rekenen hoeveel je daarvoor nodig hebt en hoeveel je maandelijks opzij moet zetten om dat doel te bereiken. Dat kan je eenvoudig zelf berekenen op websites als Berekenhet.nl, maar de rekentool van Doelbeleggen.nl (Doelmeter®) schetst een realistischer beeld. Daar wordt bijvoorbeeld ook geadviseerd met welk risicoprofiel er belegd kan worden.

2. Dividendbelasting terugvragen

Als je belegt in een Nederlands fonds, wordt 15 procent dividendbelasting ingehouden. Als je ook belasting moet betalen over je belegde vermogen in box 3, kun je deze ingehouden dividendbelasting terugvragen. Maar als je belegt voor je pensioen in box 1, kan alleen jouw beleggingsinstelling dit geld voor je terugvragen.

Maar weinig beleggingsinstellingen hebben dit namens hun klanten geregeld met de Belastingdienst en dat is natuurlijk zonde. Doelbeleggen.nl vordert voor haar klanten jaarlijks de dividendbelasting in box 1 terug.

3. Blijven beleggen met pensioengeld

Als je in box 1 wilt beleggen voor je pensioen, kun je kiezen uit een groot aantal aanbieders. Maar als je ook in de uitkeringsfase wilt blijven profiteren van beleggingsrendement, dan is er een stuk minder keuze. Je moet dan op zoek naar een bank of vermogensbeheerder die een beleggingslijfrente aanbiedt.

Doelbeleggen.nl heeft beide mogelijkheden – opbouwen en uitkeren – onder één dak. Beleggen met pensioengeld is niet voor iedereen verstandig, maar het kan een slimme keuze zijn als je geen geld wilt verliezen door de combinatie van een lage rente en een hoge inflatie.

4. Fiscale handigheidjes

Als je kiest voor een beleggingslijfrente, is de uitkering niet alle jaren hetzelfde. Bij de meeste aanbieders is de uitkering op latere leeftijd het hoogst, maar dat hoeft niet. Veel van onze klanten vinden het fijn om meer te besteden te hebben als ze nog relatief jong zijn.

Doelbeleggen.nl heeft met de Belastingdienst een slimme oplossing afgestemd, die het mogelijk maakt al vanaf het begin het verwachte toekomstige rendement uit te keren. Het gevolg is wel dat er op latere leeftijd minder overblijft. Dat is iets om je goed over te laten adviseren.

5. Gouden handdruk

Ook een gouden handdruk of stamrecht bv kan worden belegd en op een flexibele manier worden uitgekeerd. Je kiest bijvoorbeeld een vaste looptijd, waarbij de jaarlijkse uitkering afhankelijk is van het beleggingsrendement. Of je kiest een vaste jaarlijkse uitkering; dan is de looptijd afhankelijk van het beleggingsrendement. In het begin een hogere uitkering dan aan het einde kan ook. Zo kun je het geld gebruiken op het moment dat je het nodig hebt.

6. Nettolijfrente voor veelverdieners

Als je jaarinkomen hoger is dan €114.866 en je wilt over dit meerdere ook pensioen opbouwen, dan kun je de inleg daarvoor niet aftrekken voor de inkomstenbelasting. Daar staat tegenover dat je ook geen inkomstenbelasting hoeft te betalen als het geld vrijkomt. Vandaar de naam nettolijfrente.

Door op een geblokkeerde rekening te gaan beleggen voor extra pensioen, kun je dit bedrag buiten de belastingheffing in box 3 houden. Alle reden dus om toch te gaan beleggen voor extra pensioen. Er zijn enkele aanbieders van een nettolijfrente, waarvan Doelbeleggen.nl een van de meest flexibele is.

