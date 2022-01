Slotcall: Chippers door het dak

De AEX (+0,1%) heeft de dagwinst vrijwel volledig uit handen gegeven. De grote boosdoener is Adyen (-6,0%) dat met zijn indexgewicht van 7,5% de hoofdindex stevig drukt. Desonsdanks doen we het in Amsterdam vandaag helemaal niet zo slecht.

Dit hebben we te danken aan onze chippers. Besi (+10,4%), ASMI (+4,7%) en in mindere mate ASML (+2,6%) profiteren van de goede vierdekwartaalcijfers van TSMC (+7,0%). De Taiwanese chipmaker is het creme de la creme binnen de chipsector dus als dit bedrijf goede cijfers aflevert, is dit een ijzersterk signaal in de richting van de gehele chipindustrie. Daar komt bij dat TSMC een belangrijke klant van ASML is.

De absolute uitschieter is Besi en ik vermoed dat dit nog altijd te maken heeft met het bijzondere analistenrapport van Bank of America. De Amerikaanse zakenbank was lange tijd negatief over de chipper uit Duiven, maar afgelopen dinsdag verhoogde het ineens zijn koersdoel van €56 naar €160.

Dergelijke koersdoelverhogingen kom je op de beurs niet vaak tegen. De kans is groot dat klanten van Bank of America nu instappen wat leidt tot deze koersimpuls. Het is immers niet geheel toevallig dat er vandaag een melding binnenkomt dat de zakenbank zijn belang in Besi heeft uitgebreid tot 5,2%. Het is namelijk goed mogelijk dat Bank of America de aandelen van zijn klanten tijdelijk in beheer heeft.

Aegon gaat als een trein

Aegon (+0,7%) is het jaar 2022 uit de startblokken gesprongen. Met een winst van 15% moet het aandeel dit jaar alleen ArcelorMittal nog voor zich dulden. De belangrijkste trigger is de stijgende rente in de Verenigde Staten.

Waar de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier rond de jaarwisseling nog 1,5% noteerde, staat er nu al 1,75% op het bord. Een ongekende stijging binnen zo'n kort tijdsbestek. Aegon plukt hier de vruchten van, aangezien de verzekeraar bij een hogere lange rente minder kapitaal binnenboord hoeft te houden.

Als de lange rente hoog blijft, kan het bedrijf het zich in de toekomst permitteren om wat ruimhartiger te zijn in de richting van zijn aandeelhouders. Tevens gaan de inkomsten uit vastrentende beleggingen omhoog. Dit komt de kapitaalgeneratie ten goede, evenals de vrije kasstroom.

Omdat Aegon zeer gevoelig is voor de schommelingen in de Amerikaanse tienjaarsrente, is het dus niet zo vreemd dat je beide lijnen aardig over elkaar heen kunt leggen.

Of u het aandeel na de recente koersrally nog kunt kopen, leest u in het onderstaande artikel

Flow Traders

Flow Traders (+2,6%) heeft gisteren een conference call gehouden met analisten, vooruitlopend op de Q4-resultaten die op 10 februari naar buiten zullen komen. Die call zal een positieve toon hebben gehad, gezien de koersstijging vandaag en het feit dat de volatiliteit in het vierde kwartaal wat hoger lag.

En daar moet Flow Traders het voor een zeer belangrijk deel toch van hebben: flinke koersschommelingen, waarbij de richting niet van belang is zolang er maar veel wordt gehandeld. Of het houden van een pre-earningscall wel zo chique is, is overigens weer een heel anders verhaal.

De IEX-Beleggersdesk blikt alvast vooruit op de cijfers. Ik moet toegeven dat analist Martin Crum er met zijn ramingen voor het derdekwartaal aardig dichtbij zat, dus ik raad u het onderstaande artikel zeker aan.

Rentes

De.vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in Europa aardig omlaag. De Nederlandse rente zakt vier basispunten tot 0,01%.

Brede markt

De AEX sluit 0,1% in het groen en daarmee presteren we aanzienlijk beter dan de CAC (-0,6%). Daarentegen houdt de DAX (+0,1%) het hoofd wel boven water.



sluit 0,1% in het groen en daarmee presteren we aanzienlijk beter dan de CAC (-0,6%). Daarentegen houdt de DAX (+0,1%) het hoofd wel boven water. Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,6%) en S&P500 (+0,1%) doen een stapje vooruit, terwijl de Nasdaq (-0,4%) terrein prijsgeeft.

laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,6%) en S&P500 (+0,1%) doen een stapje vooruit, terwijl de Nasdaq (-0,4%) terrein prijsgeeft. De euro klimt 0,2% en noteert 1,147 ten opzichte van de dollar.

klimt 0,2% en noteert 1,147 ten opzichte van de dollar. De VIX klimt 1,5% tot 17,9 punten.



klimt 1,5% tot 17,9 punten. Goud (-0,5%) en zilver (-0,1%) maken een pas op de plaats.



(-0,5%) en (-0,1%) maken een pas op de plaats. Olie : WTI (+0,1%) en Brent (-0,3%) blijven dicht bij huis



: WTI (+0,1%) en Brent (-0,3%) blijven dicht bij huis Bitcoin (-1,2%) handhaaft zicht ruim boven de $40.000.



Het Damrak

Just Eat Takeaway (+8,5%) stijgt op het gerucht dat het Braziliaanse iFood in de belangstelling staat. De maaltijdbezorger vliegt in de eerste weken van dit jaar alle kanten op. Er valt werkelijk geen peil op te trekken.

(+8,5%) stijgt op het gerucht dat het Braziliaanse iFood in de belangstelling staat. De maaltijdbezorger vliegt in de eerste weken van dit jaar alle kanten op. Er valt werkelijk geen peil op te trekken. De analisten van Credit Suisse zijn ASML (+2,6%) weer gaan volgen en verwachten dat de chipmachinefabrikant zijn marktpositie op het gebied van EUV-machines alleen maar verder gaat vergroten.

(+2,6%) weer gaan volgen en verwachten dat de chipmachinefabrikant zijn marktpositie op het gebied van EUV-machines alleen maar verder gaat vergroten. JPMorgan Cazenove is niet meer zo enthousiast over de vooruitzichten voor Randstad (-2,0%). Het aandeel is gelet op de huidige economische cyclus nu een mooie verkoopkandidaat volgens de zakenbank. Zeker nu de koers de laatste weken een mooie rit heeft gemaakt.

(-2,0%). Het aandeel is gelet op de huidige economische cyclus nu een mooie verkoopkandidaat volgens de zakenbank. Zeker nu de koers de laatste weken een mooie rit heeft gemaakt. De koersdoelverlagingen voor Philips (+2,3%) vallen mij na die winstwaarschuwing van gisteren eerlijk gezegd wel mee. Wellicht dat het aandeel vandaag daarom iets van zijn verlies goed maakt.

(+2,3%) vallen mij na die winstwaarschuwing van gisteren eerlijk gezegd wel mee. Wellicht dat het aandeel vandaag daarom iets van zijn verlies goed maakt. Staalaandelen liggen er al het gehele jaar goed bij. Vandaag trekken ArcelorMittal (+1,1%) en Aperam (+2,9%) deze lijn goed door.

(+1,1%) en (+2,9%) deze lijn goed door. ABN Amro (+2,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat met €1,20 omhoog tot €14,60.

(+2,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van UBS. Het aandeel gaat met €1,20 omhoog tot €14,60. De analisten van Bank of America zien het aandeel PostNL (-5,3%) niet meer zitten. De Amerikaanse zakenbank rekent voor dit jaar op een 18% daling van de winstgevendheid.

(-5,3%) niet meer zitten. De Amerikaanse zakenbank rekent voor dit jaar op een 18% daling van de winstgevendheid. Basic-Fit (+0,3%) mag zijn deuren in Nederland vanaf zaterdag weer openen. De koers reageert er per saldo lauwtjes op. Ik denk dat beleggers al hadden voorgesorteerd op deze beslissing van het Kabinet.

Adviezen

ABN Amro: €14,40 van €14,60 en Houden - UBS

ABN Amro: naar Houden van Kopen en naar €15 van €13 - Royal Bank of Canada

Air France-KLM: naar €2,40 en Verkopen - Bank of America

AMG: naar €37 van €34 en Kopen - Berenberg

ASMI: naar €490 en kopen - Credit Suisse

ASML: starten met Kopen en €945 - Credit Suisse

Flow Traders: naar €33 van €36,50 en kopen - Jefferies

Just Eat Takeaway: naar €78 van €76 en Kopen - JPMorgan Cazenove

OCI: naar €33 van €31 en Kopen - Berenberg

Philips: naar €49 van €52 en Kopen - UBS

Philips: naar €51,50 van €52 en Kopen - Barclays

PostNL: naar Verkopen van Houden en naar €3,10 van €4,90 - Bank of America

Randstad: naar Verkopen van Houden en naar €59 van €65 - JPMorgan Cazenove

