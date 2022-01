Dankzij Milieudefensie een nieuw risico op de beurs: activisme

Millieu activisme= terrorisme. Gerichte aktie van de VS om in Eur verdeeldheid te zaaien, grote bedrijven te decimeren. Wat bedoel ik; Shell doet precies wat deze sekte wil; vreselijk veel olie en gas oppompen om de door hun gewenste transitie naar meer groen mogelijk te maken !! Ja, beste mensen er is vre se lijk veel olie en gas nodig om genoeg elektriciteit op te wekken om uw gesubsidieerde Tazla op te laten rijden. Er moeten windmolens eerst worden gedolven, gefabriceerd, getransporteerd vervolgens aangesloten op een ENORME koperen kabel die per 30 meter meer weegt dan de Eiffeltoren.. Enig idee hoeveel olie daarbij nodig is? Dat staat niet in de D666 scholingsprogramma's. Limburg weet het wel, zeiknatte huizen van de ellende aan verstookte kolen in de lucht. Er zijn sinds de groene transitie 6x meer kolen verbrand !!! Grof schandaal tegen de mensheid..

Daarnaast gerichte juridische akties van VS op; Bayer, Volkswagen, Philips etc, etc. Europa moet stuk, mag geen succes worden. De dollar staat onder enorme druk, Euro wordt door dit soort sekte leiders kapot gebeukt. Onze politici doen er vrolijk aan mee, met alle regeltjes, rechtstreeks afkomstig van enkele VS NGO's onder leiding van een handjevol miljardairs die alleen maar rijker en rijker worden, zij geven de Timmermansen, Ruttes, Kaagen en de Jonges middelen (regeltjes) in handen om u te blijven 'leiden', eeuwige macht..denkt dit armzalige groepje politici...

Totdat deze wereldverbeteraars zelf worden geofferd door de VS NGO's. Ineens worden wel allerlei onderzoeken en kritische geluiden uit de samenleving doorgelaten via VS gecontroleerde sociale media. Zo gaat het nou altyd met onderknuppels van de Maffia...Het doel is dan echter al bereikt. U heeft niks meer behalve een enorme inflatie en bergen belasting te betalen, de VS is u eeuwig dankbaar...En Rutte cs begraven onder een enorme berg zwartgelakte dossiers ("Schwab? nee eh, die ken ik niet..")

Ja, dit is ook maar weer een mening.