Beetje miezerig voorbeurs, maar u hoeft zich niet te vervelen

De AEX-indicatie is -0,1% na een onopvallend Wall Street en een rustig Azië vannacht.

Europese en Amerikaanse futures doen net even tot een paar tienden lager

In Azië staan de grote markten net in de min en de kleine net in de plus. Tencent doet -1,3% in Hong Kong

De volatiliteit (VIX Index) deed -4,2% op 17,6

De dollar ligt vlak op wel alweer 1,144

De rentes stijgen één (Bund) à drie basispunten (Treasuries) hoger

Goud, olie en crypto doen ook allemaal net even lager

Wat een mooi plaatje. Dit laat perfect zien wat we dit jaar met z'n allen aan het doen zijn op het Damrak én dat de AEX (-0,9% YTD) ook maar een gemiddelde is.



Inderdaad, sectorrotatie van tech, groei en (te) dure waarde en cyclicals naar defensief, financials en commodity-fondsen.

De #AEX is in de slechts 8 handelsdagen van dit jaar minder dan een procent gezakt, maar er is al een sterke sectorrotatie zichtbaar. Weg uit tech/groei en naar cyclische (waarde)aandelen. pic.twitter.com/SUv64LMLKS — Robbert Manders, CFA (@RobbertM_IG) January 12, 2022

Geen cijfers op het Damrak vandaag, maar in Azië is deze gigant en goede bekende van ASML door met records. Had u anders verwacht? De koers doet nu +2,4%.



Bijzonder momentje? Een jaar geleden begon de frenzy, of zelfs reversed crash in Gamestop, want veel heftiger hebben we het niet vaak gezien op de beurs. Ook wat omzet en volatiliteit betreft. U kon in een dag arm of rijk worden. De top was al op 28 januari en vinger opsteken wie er nu nog in gevangen zit.



Gevangen ja. Dat die koers en ook die van collega-meme-aandeel AMC relatief nog goed blijft liggen, is handig voor de bestuurders en insiders. Die kunnen nog lekker hoog verkopen (de koers is losgezongen van de fundamentals), zoals hier AMC. Deze man doet niks anders, hatsjee weer een paar miljoen.

AMC's CEO says he’s done selling shares after parting with $7.1 million more this week https://t.co/7CFPG3aeAX — Bloomberg Markets (@markets) January 13, 2022

Een meer acuut probleem is... Het kan goed dat er vandaag een reeks rapporten van analisten, zakenbanken en de rest doorkomt met mogelijk downgrades. Dus of het al hét moment is om het op te vissen... En als het eenmaal mis is bij een aandeel, volgt vaak nog wel eens wat... Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Pijnlijk ook...

WATCH: Philips says its profits are set to tumble amid a shortage of computer chips and other parts, as it grapples with a recall of ventilators https://t.co/sW0QxLYcUc pic.twitter.com/fvOhMqJARG — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2022

Dit is trouwens de analistenconsensus voor Philips, slechts één sell. Ofwel die zagen dit ook totaal niet aankomen, Philips heeft niet goed gecommuniceerd, of wat denkt u? Het is in ieder geval niet voor het eerst dat we op de beurs een dergelijk akkefietje verkeerd inschatten.



Flow Traders kan hier misschien op bewegen. Een pre-earnings call met analisten, daar gaan we weer. Heel gewoon in dit wereldje, maar dit is pure voorkennis en in ieder geval ongelijkheid van informatie. Waarom is dit niet verboden, AFM?



De opening dan maar met veel rood, maar gelukkig niet al te rood.



De rentes marcheren alweer op de vroege ochtend:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:52 Kleine wijzigingen in bestuur SBM Offshore

07:46 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel OCI

07:35 Beursblik: Flow Traders hint op sterk kwartaal

07:35 Overname Intertrust verloopt conform planning

07:18 TSMC boekt recordwinst dankzij sterke vraag naar chips

06:59 Europese beurzen openen lager

06:55 Ruim 315 miljoen coronabesmettingen

12 jan Wall Street licht hoger gesloten

12 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

12 jan Olieprijs stijgt verder

12 jan Bescheiden groei Amerikaanse economie - Beige Book

12 jan Bescheiden winsten op Wall Street

12 jan Europese beurzen hoger de dag uit

Analistenadvies:

OCI: naar €33 van €31 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 TSMC - Cijfers vierde kwartaal (ZKo)

08:00 Marks & Spencer - Trading statement (VK)

13:00 Delta Air Lines - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Producentenprijzen - December (VS)

16:00 Hoorzitting Senaat over benoeming Brainard als vicevoorzitter Fed (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Stocks on Wall Street rose modestly after data showed that rising consumer inflation largely met economists’ expectations. More here: https://t.co/9XvWtuf6tr pic.twitter.com/RVV2oAGGff — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2022

Nog meer modest:

U.S. companies saw modest growth in late 2021, Fed survey shows https://t.co/Mr4orA69M7 pic.twitter.com/mBxChuog2m — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2022

Minder modest, maar u ziet dat de grootste pijn op een paar plekken zit. Maar ja, energie en transport en dan gaat uiteindelijk alles en iedereen mee:

The whole inflation misery in one chart! US inflation of 7% is highest since 1980s. Monthly price increases come in higher than expected. Used cars, food, clothing drive price gains. (Chart via @MOstwald1) pic.twitter.com/mJOCun6UOK — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 12, 2022

Wat dacht u hiervan?

Commodity price changes over the last year...

Coffee: +95%

Lumber: +91%

Heating Oil: +61%

Natural Gas: +54%

WTI Crude: +53%

Gasoline: +52%

Aluminum: +49%

Brent Crude +48%

Cotton: +42%

Copper: +23%

Sugar: +17%

Corn: +16%

Wheat: +16%

CPI: +7%

Gold: -1%

Soybeans: -2%

Silver: -10% — Charlie Bilello (@charliebilello) January 12, 2022

Iets met vraag, aanbod en schaarse goederen, maar ga dat maar eens aan actievoerders en politici uitleggen.

With buyers worried that the current LNG shortage will last well into this decade, companies are paying more for long-term contracts to ensure supply. https://t.co/uhMNe9d5oc — Bloomberg Markets (@markets) January 13, 2022

Nog meer:

Production outages and shrinking inventories revive worries about the world's supply of crucial metals like nickel and zinc https://t.co/HR39d8ELPb — Bloomberg Markets (@markets) January 13, 2022

Meer TSMC, want chips zijn ook al niet aan te slepen:

TSMC reports better-than-expected profit, aided by voracious demand for new iPhones and chips that power everything from TVs to cars https://t.co/mbRxZcbQvU — Bloomberg (@business) January 13, 2022

Prestige, maar logistiek is anno nu cruciaal en kunde kan zelfs een asset zijn voor bedrijven:

BMW beat longtime rival Mercedes-Benz to the luxury-car sales crown for the first time since 2015 after better navigating the semiconductor shortage that has snarled auto output globally https://t.co/6r7AGC0HqB — Bloomberg Markets (@markets) January 13, 2022

Nog meer energie:

Technology to ship hydrogen ready by 2025, Hyundai Heavy unit says https://t.co/teejHnxWKC pic.twitter.com/U6gKCvWKrK — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2022

Goh :-)

Elon Musk, Mark Ruffalo call on California regulators to reject a plan that would cut subsidies to rooftop solar customers https://t.co/bV0fILapmL — Bloomberg Markets (@markets) January 13, 2022

Een Chinese collega van Elon Musk nog even:

Toe maar, van hiken naar harken, het gaat hard :-)

Fed's Harker open to more than three rate hikes in 2022 if inflation worsens - FT https://t.co/YEZqNreHTm pic.twitter.com/2TYJZfc5H4 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 13, 2022

Veel plezier en succes vandaag.