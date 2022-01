Slotcall: Duiven op Damrak, oh Philips en tja, Just Eat Takeaway

Duiven bij de stier op het Damrak, ofwel keurig beursdagje vandaag met een hoop fondsen die dik stijgen. Niet alle duifjes in het filmpje kregen echter wat en zo zijn er ook op Beursplein 5 een paar kleiduiven.

Die duiven zijn niet toevallig. Of moet ik het over havikken hebben? Want om 14:30 was er dat Amerikaanse inflatiecijfer van 7,0% YoY, precies volgens consensus. En het lukt mij nu niet om aan elkaar te praten wat er daarna gebeurde:

Zie hieronder, de dollar kegelde omlaag naar ruim 1,14

De Amerikaanse rente deed dus... Nou niet. Niks dus. De Europese rentes daalden er wel op

De aandelenkoersen reageerden er niet noemenswaardig op, goud ging ietsie omhoog en crypto reageerde er goed op

Roept u maar als het wel kan duiden en plaatsen. Bedenk echter dat nergens in het beursreglement staat hoe koersen dienen te bewegen en te correleren.

Een hoop fondsen die hard gaan, begin ik. Niet allemaal. Laat ik beginnen met een aandeel dat er bij ons meer dan van langs krijgt. Er was er ook eentje met een Q4-update. Daar keken we met z'n allen reikhalzend naar uit, omdat we met z'n allen nekkramp hadden van het kijken naar de koers.

Profit warning dents credibility again. Dit is het pijnlijke commentaar van niemand minder dan JP Morgan over de Philips omzetwaarschuwing en vooral voorziening vandaag. Vandaar misschien die ware implosie vandaag, niets wordt vaak zo bestraft op de beurs als een vertrouwensbreuk.

Philips kiest er voor om nieuws over die beademingsapparatuur te druppelen in plaats van in één keer hupsakee alles op straat te gooien. Het oordeel van de beurs hierover ziet u op het bord. Dit is het trackrecord van CEO Frans van Houten en die is nu volkomen aan diggelen door de affaire.

De 15,5% daling van vandaag komt hier inderdaad nog bij. Er is iets van €17 miljard marktwaarde weg sinds... U weet wat.

Collega Niels Koerts wijst er wat die tegenvallende omzet op, dat er wel vraag is, maar dat Philips niet kan leveren door supply chain issues. Ja, onderliggend is de business goed, maar hoe hoog bij wijze van de cash flow ook maar mag zijn, als het vertrouwen weg is...

Just Eat Takeway meldt tegenvallende ordergroei over 2021, zoekt een partner in de VS voor GrubHub en wil Braziliaanse activiteiten verkopen. Mits de prijs goed is. Het aandeel kleurde er vandaag rood, knalgroen en groen op, ofwel de markt weet niet echt wat ze er van vindt?

Dan deze bijzondere bijdrage nog van onze desk, gaat er bij Unilever wat gebeuren?

Zo meer over onze aandelen op het Damrak, eerst maar even de brede markt. Ik noemde het al even. Dit was het cijfer van de dag, maar precies volgens consensus. Niettemin is 7% een nachtmerriecijfer. Vandaar dat de Fed nu ook te paard is,

In vogelvlucht het overzicht:

Alle Europese beurzen plussen, behalve Brussel

Waal Street stijgt routinematig en marktbreed is er niet zo veel verschil tussen waarde en groei

De dollar klapt dus onderuit tot boven 1,14

Olie kachelt lekker door na die rally gisteren

Goud doet nu niks meer en dat valt mij tegen gezien die dollar

Crypto begeeft zich wel noordwaarts en behoorlijk ook

Wacht even, het was toch een Amerikaans inflatiecijfer..? En dan duikt iedereen in de Bunds.

Dan nog even deze, meta heeft alles in zich om de volgende hype op de beurs te worden? Dat is ook nog een risico voor misschien crypto of NFT's, dat de interesse opdroogt omdat er wat nieuwers, hippers en interessanter is.

Beursplein 5

U ziet de nodige fondsen met meerdere procenten stijging, maar er valt bitter weinig over te zeggen. Technologie herstelt, de finnen en commodity-aandelen gaan weer als een malle, maar defensief blijft achter. RELX en Wolters Kluwer zijn nog de grootste defensieve stijgers, ofwel het is een semi rebound-dag?

ArcelorMittal heeft met ruim 2 de hoogste bèta van de AEX. Ik noem het maar omdat er verder geen nieuws is, maar er wel een enorme stijging op het bord staat

Chinese aandelen hebben wat lucht, Tencent herstelt en Prosus rent er achteraan

Aegon staat dit jaar zowat iedere dag in het linkerrijtje, +15% al dit jaar

Shell lijkt ook hoe langer hoe meer haast te krijgen

