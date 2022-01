Succesvol beleggen in 2022? Houd met deze zaken rekening

Gaat de beurs dit jaar verder stijgen, dalen, of blijven de koersen toch gelijk? Dat is dé vraag die beleggers bezighoudt in een tijd waarin het vertrouwen dun is. Hoe de beurzen er aan het einde van dit jaar voorstaan is natuurlijk onbekend, maar beursjaar 2022 heeft alle ingrediënten in zich om er één vol beweeglijkheid te worden.

Door Koen Kersten, Analyst Asset Management bij online vermogensbeheerder Semmie. Semmie is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Online beleggingsoplossingen.

2021 was het jaar van herstel

Het afgelopen jaar stond in het teken van herstel. Herstel van de schade die het coronavirus achterliet. Niet alleen op maatschappelijk gebied maar zeker ook op economisch vlak.

Het herstel dat volgde was alleen zo voortvarend dat de economie opveerde met een snelheid waar niemand op had gerekend. Deze opleving leidde aan de ene kant tot mooie economische groeicijfers en prima beursprestaties maar aan de andere kant ook tot problemen die we dit jaar nog gaan voelen.

Aan de grote vraag van consumenten naar producten kon namelijk niet worden voldaan door de producenten. Problemen binnen de toeleveringsketens, een tekort aan containers, lockdowns, hoge energieprijzen en chiptekorten zorgden daarbij voor een inflatieniveau dat voor onze generatie onbekend is. En dan is er natuurlijk ook nog het coronavirus. De omikronvariant laat zien dat er nog volop (economische) risico’s aanwezig zijn voor 2022.

Omgaan met de uitdagingen van vandaag de dag

In 2022 zal er steeds meer toegewerkt worden naar het ‘nieuwe normaal’. De verwachting is dat het coronavirus minder impact heeft op het dagelijks leven dan het in 2020 en 2021 heeft gehad. Het virus kan naar de achtergrond verdwijnen als minder dodelijke varianten de overhand krijgen. Als farmaceuten daarnaast nog betere medicatie tegen het virus kunnen ontwikkelen lijkt een volledige indamming steeds dichterbij te komen. De economie profiteert hiervan: consumenten zullen weer meer gaan uitgeven.

Daarbij is een switch van vraag van goederen naar diensten vanzelfsprekend. Want na de vele lockdowns smachten we naar een diner in een restaurant, een avondje naar het theater of een dagje uit. Alle spullen hebben we inmiddels toch wel in huis.

De schaduw die in 2021 over de markten hing was, naast het coronavirus, de hoge inflatie. En de verwachting is dat die in 2022 ook nog hoog blijft. Zeker in de eerste helft van het jaar. Dat de centrale banken (met name in Europa) stellig zeggen dat de inflatie weer naar beneden zal gaan, biedt namelijk geen zekerheid. Er is al gebleken dat ook zij slecht kunnen inschatten wat de inflatie gaat doen. Hun streven is een gemiddelde inflatie van rond de 2%. De afgelopen maanden is gebleken dat die doelstelling niet behaald kan worden. Het huidige hoge-inflatieklimaat zorgt er dus voor dat centrale banken in actie moeten komen.

Daarom worden steunprogramma’s afgebouwd en gaan de rentes stijgen. Tijdens de crisis zijn de rentes laag gehouden en bleven steunprogramma’s van kracht. Met het afbouwen van de steunprogramma’s en het verhogen van de rente naar gewenste niveaus wordt de hoge inflatie verder te lijf gegaan door de Europese en Amerikaanse centrale banken.

Elders in de wereld, met name in de opkomende markten, zijn er al meerdere renteverhogingen geweest door regionaal grote inflatiestijgingen. Maar ook de centrale banken van ontwikkelde landen als Nieuw-Zeeland, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben hun rentes al verhoogd. Alles om de hoge inflatie te lijf te gaan.

2022: een jaar van aanhoudende groei met pieken en dalen

Dat hoogtevrees een rol speelt op de beurs, bleek eind vorig jaar toen de omikronvariant van het coronavirus zijn intrede deed. Onze Nederlandse AEX daalde die dag met 3,2%. Die daling is inmiddels goedgemaakt, maar het ging met horten en stoten. Positief nieuws omtrent de variant werd met gejuich ontvangen, negatief nieuws deed koersen dalen. Een eventuele nieuwe mutatie van het virus kan dus wederom grote invloed hebben op het vertrouwen van beleggers en de beurskoersen. We weten gelukkig wel dat de beurzen en de economie veerkrachtig genoeg zijn en dat er met de juiste steun door overheden relatief weinig schade wordt ondervonden.

Voor 2022 wordt voor de wereldeconomie een groei van 4,9% verwacht. De groei van afgelopen jaar wordt daarmee doorgezet. Deze economische groei stut het vertrouwen dat beleggers in bedrijven kunnen hebben. De mooie cijfers die het afgelopen jaar werden neergezet kunnen worden herhaald, al zij het dan eventueel in mindere mate. Dat maakt beleggen ook in 2022 interessant. Al blijft het natuurlijk beleggen, een positief rendement is niet gegarandeerd.

2022 lijkt het jaar van beweeglijkheid te worden. Goed nieuws en slechts nieuws omtrent het coronavirus, de inflatiecijfers en de rentes wordt heftig ontvangen in een tijd waarin naar rust en zekerheid wordt verlangd. Dit biedt in ieder geval genoeg kansen voor beleggers.

