Een lach en een traan voorbeurs en wat is er weer veel te doen

De AEX indicatie is +1,0%, na een mooi rondje Wall Street waar vooral (Chinese!) tech goed lag. De Nasdaq 100 steeg 1,4%.

De Europese futures openen fris en fruitig en de Amerikaanse doen nu ook net hoger

Azië kleurt lekker groen, vooral Hong Kong met +2,7% (Tencent +3,9%)

De volatiliteit (VIX Index) daalde -5,1% naar 18,4

De dollar zakt nu iets naar 1,136 na een aardig ritje gisteren

De rentes openen een basispuntje meer of minder, nadat de Amerikaanse er gisteren zes zakte naar 1,74%

Goud daalt nipt, olie zakt iets na 3,5%-4% winsten gisteren en crypto neigt ook lager

Net als bij defensieve aandelen is tech er ook op twee snelheden. Blijft altijd (wat) subjectief, maar vooral of iets duur of goedkoop is, doet er momenteel even hevig toe.

Mind the gap: Although the Nasdaq index is still trading near all-time highs, market breadth has steadily declined. Just 34% of Nasdaq members are trading above the 200-day Moving Average. (HT @TruthGundlach) pic.twitter.com/U58kcLdUSy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 11, 2022

OK, moed verzameld? Daar is ie dan, de trading update van het geteisterde Just Eat Takeaway. En het valt niet echt mee. Single digits GrubHub ook weer, de ordergroei blijft zoals verwacht afnemen. Het bedrijf handhaaft wel de outook brutotransactiewaarde 2022. Lees hier meer.



De eerste dit jaar op het Damrak. Helaas, er zijn te veel issues en het geplaagde Philips geeft een omzetwaarschuwing en neemt voorzieningen. U weet onder meer waarvoor.

Zeg maar of en in hoeverre dit allemaal is ingeprijsd. Geldt ook voor Just Eat Takeaway. Het is altijd lastig tot niet te zeggen. Hier is het verslag.



Steun uit onverwachte hoek? Bloomberg en BusinessWeek pakken uit. Voor wie het stuk niet open krijgt, Aegon, ING en Prosus zijn de namen bij ons. Verder komt u onder meer Nio, Robinhood en Tencent tegen.

[THREAD] Watch these 50 companies in 2022.



From Airbnb to Volkswagen, keep an eye on these global stocks this year https://t.co/5csfsSu53F — Businessweek (@BW) January 11, 2022

De opening ziet er goed uit. De Chinese consumentenprijzen (CPI) over december komen YoY uit op 1,5% (1,8% verwacht) en de producentenprijzen (PPI) op 10,3% YoY (11,13%), ofwel flink lager dan verwacht. Cijfer van de dag: om 14:30 uur de Amerikaanse CPI december. De consensus is 7,0% YoY en kerninflatie 5,4%.



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met tips van DeGroof Petercam en quotes (geen nieuws) van de Fed-voorzitter. Laatste nieuws, WeTransfer gaat naar Damrak (de links ziet u zo), weer een tech-bedrijf er bij.

07:58 Update: Verder groeivertraging voor Just Eat Takeaway

07:54 Vervolgorder uit München voor Ebusco

07:50 Ruim 313 miljoen coronabesmettingen

07:42 Europese beurzen openen hoger

07:38 Philips waarschuwt voor lagere kwartaalomzet

07:29 Verder groeivertraging voor Just Eat Takeaway

07:26 Minder sterke stijging Chinese producentenprijzen

07:25 Chinese inflatie neemt af

11 jan DeGroof Petercam presenteert 6 nieuwe favoriete aandelen voor 2022

11 jan Powell schetst zachte landing

11 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

11 jan Wall Street sluit hoger

11 jan Olieprijs stijgt sterk

11 jan Wall Street weer op winst

11 jan Europese beurzen sluiten hoger

11 jan AEX herstelt deels

De agenda met Amerikaanse consumentenprijzen, ofwel inflatie:

07:00 Just Eat Takeaway - Trading update

02:30 Consumenten- en producentenprijzen - December (Chi)

11:00 Industriële productie - November (eur)

11:30 Industriële productie - November (Bel)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

En dan nog even dit

Bij deze:

China’s inflation pressures moderated in December as commodity prices and food costs slid, giving policy makers scope to cut interest rates to cushion the economy’s downturn https://t.co/CcJCo4FruC pic.twitter.com/UARp2TyfWv — Bloomberg Markets (@markets) January 12, 2022

Oei:

An omicron outbreak in China is sending jitters through supply chains as manufacturers and shippers brace for disruption inside virus-hit China https://t.co/oS74lT5hAq — Bloomberg Markets (@markets) January 12, 2022

En het loopt al niet zo lekker:

Maersk issued somber update on state of global supply chains: “Unfortunately, 2022 has not started off as we had hoped. Pandemic still going strong & unfortunately, we are seeing new outbreaks impacting our ability to move your cargo”(ht @knowledge_vital) https://t.co/5z106m5hRm pic.twitter.com/Pqk7kjeNal — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 11, 2022

Voor de geïnteresseerden:

At a congressional hearing, Federal Reserve Chair Jerome Powell said that the massive stimulus the central bank has been providing was no longer needed as the Fed shifts its focus to fighting inflation and plans to raise interest rates. More here: https://t.co/DGxnla1GOn pic.twitter.com/MGQffbPys7 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 12, 2022

Gemist:

The Nasdaq Golden Dragon #China Index rises 4.5% w/JD.com +10.3%, Nio +4%, Alibaba & Baidu +3%, after officials pledged to stabilize trade and asked financial institutions to further boost credit support to companies. pic.twitter.com/g1Ek3SvDwC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 11, 2022

WTI gisteren +3,9% en Brent +3,4%:

Oil extends its biggest one-day gain this year as investors embraced risk assets and industry estimates showed a draw in U.S. stockpiles https://t.co/7SEzBDLatf — Bloomberg Markets (@markets) January 12, 2022

VW gaat er voor:

Volkswagen said it would likely double sales of its ID battery-electric vehicles in China this year. The ID series is the focus of VW's electric ambitions in the world's largest auto market https://t.co/0sVfasL7eD pic.twitter.com/D03pzq2FRO — Reuters Business (@ReutersBiz) January 12, 2022

Tesla ook:

U.S. electric vehicle maker Tesla sold a record number of China-made vehicles in December, according to data from the China Passenger Car Association https://t.co/X50l6oAjxt $TSLA pic.twitter.com/xrvxhpHVAg — Reuters Business (@ReutersBiz) January 12, 2022

Buy the dip is nog steeds hip. Gisteren had ik heel blog over of het afwachten is of dit fenomeen ook in de huidige, veranderende markt werkt.