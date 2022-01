Beurzen ogen op de lange termijn nog redelijk

Ik vind dit typisch Oranjes. Winkels en gemeenten doen massaal beroep aan de regering om open te gaan. Het is begrijpelijk, als winkel wil je altijd open zijn, maar je zit midden in het grootste aantal besmettingen die al 6 a 8 weken duren. Tja. Dan doe je een oproep op een verkeerd moment. In mijn ogen. Ze hadden beter toen ze 2G aannamen moeten zeggen, ok, regering, we zijn het er niet mee eens, maar jullie gaan dan als ruil jullie IC Capaciteit verhogen. Kijk, dan hadden ze er nu mogelijk voordeel van kunnen hebben. Maar ongeboosterden zijn en waren een makkelijk super slachtooffer voor geboosterden. Geboosterden werden een soort Goden, maar ja als u geen God bent, gaat het vanzelf (snel) fout. En nu laten geboosterden elkaar zelfs in de steek. Het was te verwachten. De wereld draait door. En dat zien we ook. Belgie draait door waar het Oranje land stil staat.



Alles is bedenkelijk. Als u een cruise maakt, rennen velen cruise members continue om uw behulpzaam te zijn. Dat is puur misbruik op geld distributie. Dat zijn over het algemeen zeer laag betaalden. Dan zegt u - om het sociale aspect te verhogen, ja, maar ze hebben nu werk en ze kunnen geld geven aan hun familie.



Het zelfde geldt voor produkten die we kopen en die in Azie zijn gemaakt. We maken misbruik van de geld distrubitie. En ook hier geldt om het sociale aspect te verhogen, ja Iphones makers en maaksters krijgen meer loon, dus ze hebben het beter.



Des te bijzonder is dat als Barcelona spelers blijft kopen van zeg een 50 miljoen euro dat ineens de woorden Financial Fair Play worden aangehaald. Ineens doet u hier aan.

Oekraine komt een speler van Ajax van 15 miljoen euro die Feijnoord niet kan betalen, anders zijn ze failliet met hun eigen vermogen. Ook dat klinkt niet sterk voor een grote Nederlandse voetbal club. Maar dat terzijde.



Beurzen zijn open. AEX future is opgeklommen van 7 7 0 naar een 7 9 0. Een prima herstel. Maar wat gaat u nu doen?