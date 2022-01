Beurs verandert en waarom buy the dip misschien niet meer werkt

Dit is 'm, het beroemde buy the dip filmpje uit 2010 of 2011.

Buy the dip is de gemakkelijkste beleggingsstrategie ooit. Misschien ook wel een van de meest lucratieve. Bij de brede markt op -10% blind bijkopen, waarna we weer verder stijgen. Meer is het niet. Het werkt de hele bull market sinds 2009 al bijna perfect, op december 2018 en maart 2020 na met -20% en bijna -40%.

Maar ook daarna steeg de markt weer. Vrolijk zedlfs. Misschien u ook, ik heb het zelf ook enkele malen succesvol gedaan. Héérlijk, u kent het als zoiets uit komt. En ik maakte meteen de fout om te veel cash te reserveren óm, want toen bleef de dip uit in 2016 en 2017 en at dat geld gras. Zo is er altijd wel wat, hé?

Zelfs als we goed zitten, kan er nog heel veel fout gaan.

Inmiddels staan er weer standen op het AEX-bord, waarbij we voorzichtig weer aan buy the dip kunnen denken:

De AEX is maar een gewogen marktgemiddelde, want sommige aandelen doen veel beter, maar ook veel... Zie hier bijvoorbeeld AEX zwaartsgewicht ASML Met -20% onder de top gisteren flirt het fonds met een bear market.

Wie niet op een procentje kijkt, kan dit technische buy the dip ING advies volgen van vandaag: hup, bijkopen maar, waarna de AEX weer verder kan stomen. U gaat er voor? Dan hoeft u dit blog verder ook niet te lezen. Ruis.

U misschien. Ik niet. Misschien dat ik inderdaad iets bijkoop op -10%, maar dat doe ik dan op de daling en niet op de dip. En al helemaal niet met zoveel geld. Want ik moet nog zien of buy the dip nog werkt. Wacht even, het is toch niet nadenken en blind er in? Zeker, maar de markt verandert.

Buy the dip heeft de afgelopen ruim tien jaar goed gewerkt. Dat was op een beurs met heel veel monetaire verruiming, heel weinig inflatie en nog minder rente. Dat alles is nu aan het draaien, hoewel het zeker nog afwachten is, of en in hoeverre inflatie en hogere rentes doorzetten en een blijvertje blijken te zijn.

Ook van vandaag, ik vertel u niets nieuws meer met dit inflatiecijfer. Hopelijk doet Fed-voorzitter Jerome Powell dat vanmiddag wel in zijn hoorzitting in de Senaat en valt morgen het Amerikaanse inflatiecijfer mee. Die van ons doet dat in ieder geval niet vandaag:

Daar komt deze nog bij vandaag. Er is een loonexplosie in de VS gaande. Kán besmettelijk worden en als dan ook nog de economie gaat haperen... Dan is stagflatie à la de jaren 1973-1981 mogelijk. Het kan ook een eenmalig fenomeen zijn.

De 'experts' in het stuk denken dat het - hallo, daar zijn we weer - #transitory is. Hebt u meteen uw worst case scenario, als het niet zo is: loonprijsspiraal#AEXhttps://t.co/5rBbK6YFsb — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 11, 2022

Dit is meteen het worst case scenario, als ook de economie ook tegenvalt. Nog eentje dan in het kader van checks & balances, met BlackRock boegbeeld Larry Fink is JPMorgan Chase opperhoofd Jamie Dimon de belangrijkste man op Wall Street. Hij is juist optimistisch over de economie:

.@jpmorgan Chairman & CEO Jamie Dimon thinks the Fed could execute a "soft landing" this year, and says "I'd be surprised if it's just four rate increases next year." pic.twitter.com/J7RB5JW8uV — The Exchange (@CNBCTheExchange) January 10, 2022

De wilde koersschommelingen momenteel van vooral (veel te) dure technologie (bijvoorbeeld onze chippers en Adyen), maar ook dure cyclicals (IMCD en DSM) en defensials (RELX en Wolters Kluwer) spreken boekdelen. Net als de verrassend goede finnen, commodities en goedkopere waarde-aandelen.

Nogmaals, de markt is zoekende naar een new normal, naar mijn bescheiden interpretatievermogen. Daar voor pak ik ASML er weer bij. U ziet het heerlijke blauwe winstlijntje, dankzij de wereldwijde honger naar meer chips en het genie van het bedrijf zelf om een feitelijke monopoliepositie te scheppen.

Zodoende spuit de business, omzet, winst, cash flow én aandeelhouders-return al dik tien jaar de spuigaten uit. Merk echter ook op dat we daar steeds hogere waarderingen voor betaalden. Zeker de afgelopen twee jaar kende die geen grenzen meer met wereldwijd almaar meer en nog gratisser geld.

Voeg daar ook nog maar euforie op de beurzen, vol-le-dig uit de bocht gevolgen waarderingen voor meme-aandelen, elektrische autoboeren, tech met veel fantasie maar heel weinig omzet en de crypto-craze aan toe.

Nu komt die waardering weer net zo hard af, als die omhoog ging. Heeft niets met de onderliggende prestaties van ASMl te maken. Volgende week woensdag heeft ze cijfers en ik kan me niet meer herinneren wanneer die voor het laatst tegenvielen. Lang geleden. Als dat dit keer niet zo is, is dat al een teken?

Want de markt moet uitvinden wat een - als die al bestaat - juiste waardering voor aandelen is bij structureel x% inflatie, x% risicovrije rente en x% economische groei. Zie Covid-19, inflatie, supply chain, chiptekort, energie, transport, personeel en al die issues die er zijn: hoe veilig zijn de winsten zelf?

Vind het zelf helemaal niet zo raar dat beurzen haperen, want behalve oplopende inflatie en rentes en afnemende monetaire steun, stagneren ook de (12 maands) winstverwachtingen vd analisten #AEX pic.twitter.com/ZEAWUUpLfZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 10, 2022

Mijn eigen data gaat niet zo ver terug, maar hier hebt u de S&P 500 aan de hand van van beurseconoom en Nobelprijswinnaar Robert Shiller cijfers. Dit is de koerswinstverhouding op basis van huidige koersen versus de laatste gerealiseerde cijfers, ofwel Q3's 2020.

U ziet wat voor waarderingen er waren in genoemde stagflatietijdperk 1973-1981 en hoe de boel er nu bij staat na iets van tien jaar lang vrijwel alleen maar stijgingen. Wat nu? Op zoek naar een waardering van ergens tussen 7 en 35 keer de winst op basis van huidige koersen en gerealiseerde winsten?.

Dat is nogal r.e.k.b.a.a.r. en wellicht dat u daarom zelfs kwaliteitsaandelen zo wild en bijna irrationeel ziet bewegen. Dat geldt trouwens ook voor fondsen die hier baat bij hebben!

We zijn goed een week onderweg dit jaar op Damrak en rustig opstarten is er niet bij dit jaar richting cijferseizoen. Dit zijn de meest linker- en rechterrijtjes uit #AEX, Keukenkampioen- en Bananenbarindex pic.twitter.com/qdQ1R1H4X8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 11, 2022

Niettemin moet er wat van die waardering af met uitstervende monetaire verruiming, hogere centrale bank en martkrentes, hogere inflatie, maar wel voortgaande economische groei. Daarom houd ik zelfs rekening met mogelijk een bear market en dat we buy the dip dit keer in ons gezicht kunnen krijgen.

Want zo is het ook nog eens op de beurs, geen enkele beursstrategie - truc of gouden methode werkt altijd en/of voor eeuwig. Ik hoop van harte dat die ING analist gelijk krijgt met zijn nu kopen en op naar 900, maar ik wil eerst zien en dan pas geloven of buy the dip ook in deze markt in transitie werkt.