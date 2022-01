Beurs verandert. Waarom buy the dip misschien niet meer werkt

Vraag me af of zo'n loon spiraal echt zo erg is voor de consument. De andere kant is namelijk wat we in Nederland gezien hebben dankzij het poldermodel. Inflatie die niet gecorrigeerd ging met hogere lonen (zodat we competatief zijn met het buitenland. terwijl er eigenlijk vrijwel niets meer gemaakt wordt in NL maar dat terzijde)

Van 2009 tot 2016 is iedereen er flink op achteruit gegaan omdat we vrijwel geen loonsverhogingen kregen maar inflatie was er wel degelijk. Dus misschien is een loonspiraal niet wenselijk maar is het alternatief dat wel? Geen rente krijgen op de bank maar wel alles 5% duurder zien worden? Besteedbare inkomen gaat flink omlaag, iedereen trapt op de rem, stopt met consumeren etc.. Nee dat lijkt mij dus ook niet wat je wil.