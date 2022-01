Het valt mee en tegen voorbeurs en er is Fastned, inflatie en Fed

De AEX indicatie is 0,9% op 780. Van -2,7% op opening naar -0,1% op het slot, technologie-index Nasdaq 100 liet een ware wonderherstelrally zien. Maar de trend is is omlaag.

Europese futures openen hoger, maar de Amerikaanse haperen alweer na een fraai ritje dus

Azië bakt er evenwel niet veel van, alle grote markten staan net iets lager

De volatiliteit (VIX Index) deed ~3,4% op 19,4

De dollar zakt 0,1% naar 1,134

De rentes neigen ietsje hoger tot lager, nog niet veel te zien

Goud, olie en crypto herstellen allemaal

Dit is de Nasdaq 100 mini future, die de wonderrally van gisteren laat zien. Technologie beweegt evenwel vlak vannacht, of neigt de boel alweer lager? Van intradagtop eind november tot -bodem gisteren, de index daalde maximaal 9,5%.

Het nieuws vandaag bij ons: hoeveel bent u er netto op voor- of achteruit gegaan in december met deze handicap van 5,7%? Onze nieuwe regering hoeft zich niet te vervelen vandaag, als ze dit al meekrijgen in Den Haag.

Het voelt als nog meer? Dat kan:

De officiële CBS is 5,7%. Vorige week kwam het Eurostat cijfer al uit (kan dat niet op de zelfde dag @statistiekcbs ?). Volgens hun berekeningsmethode is de inflatie 6,4%. — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 11, 2022

Niet alleen hier inflatie - morgen is de VS weer aan de beurt - maar overal en zie de jaarscores op het Damrak... Alsof we al heel wat langer onderweg zijn dit jaar. Merk op hoe relatief slecht de AEX ligt - want al die tech werkt nu tegen - en hoeveel dure fondsen Adyen, IMCD en InPost wel niet lager staan.

Fastned heeft Q4-cijfers. Ik heb geen consensus, dus ik brand mijn vingers er niet aan. Hoewel, al bijna een jaar lijkt niets de koers meer in beweging te krijgen. Voor het hele jaar werd €12,28 miljoen omzet verwacht. Hier het persbericht en hier het verslag.

De opening is aldus. De agenda bestaat uit de hoorzitting van Fed-voorzitter Jerome Powell in de Senaat over zijn herbenoeming. En morgen is het Amerikaanse inflatiecijfer over december en de markt prijst voor maart een renteverhoging in. Meer hoef ik niet te zeggen. In Hong Kong staat Tencent 1,3%.

De rentes:

Analistenadvies:

KPN: naar €3,40 van €3,20 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts met Marshall Wace, dat meen ik ook ooit mede voortkwam uit ABN Amro'ers in Londen. Het fonds beleeft niet zo veel plezier aan die short in de verrassend goed presterende bank.

En dan nog even dit

I'm back! Wall Street ging even helemaal James Brown gisteren:

Wall Street's three major indexes staged a late-session comeback as the Nasdaq managed to eke out a tiny gain, while the S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average finished well above their session lows https://t.co/I0O7woyX4d pic.twitter.com/Lul8zUzz96 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2022

Succes jongen:

Fed's Powell vows to prevent inflation from becoming 'entrenched' https://t.co/fClNWI1kpR pic.twitter.com/OUEzDUE9vY — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2022

Niet iedereen is dure tech aan het verkopen:

Video-game publisher Take-Two Interactive is buying Zynga for $11 billion in one of the biggest deals in the sector. Read more here: https://t.co/j04EZbjBkS pic.twitter.com/wfNJFeaPNd — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2022

Wat?! Ik word oud geloof ik...

These have been dog days for most meme coins, but a social-media army of Baby Doge fans are helping prop up the crypto token https://t.co/vc4332ZLoB — Bloomberg Wealth (@wealth) January 10, 2022

Wat?! Zal uw order net zijn en dan...

Power outage affects trading at LME - Bloomberg News https://t.co/zpTTf8tJdr pic.twitter.com/9nvDGz2rt2 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2022

China, Taiwan, Japan, VS, chips...

Japan urges more chip tie-ups with Taiwan at trade talks https://t.co/0Mq8WEBDUq pic.twitter.com/lhTnlaAkDU — Reuters Business (@ReutersBiz) January 11, 2022

Wat voor sticker plakt u op Tesla? Ik AI en energie.

Elon Musk has long insisted that Tesla is more than just a carmaker. 2022 is when that vision starts to come into focus https://t.co/d5MhcUdbbC — Businessweek (@BW) January 10, 2022

De mannen worden van de jongens onderscheiden?

Good Morning from Germany, where many electricity providers are no longer supplying people w/electricity following the turbulence in the energy markets. Some suppliers have gone bankrupt. At least power prices have fallen again somewhat. pic.twitter.com/fb8ZJlZVzG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 8, 2022

Ik kijk straks even voor wie geen inlog heeft:

NEW: These are the 50 companies to watch in 2022



Read The Big Take ?? https://t.co/3M9Zoeywjn via @BW — Bloomberg Markets (@markets) January 11, 2022

Veel plezier en succes vandaag.