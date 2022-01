De Nederlandse moneyflow signaleert een kapitaalvlucht

Bericht delen via:

De recente koersdaling van de AEX wordt begeleid door een negatief omzetprofiel. Er waren afgelopen dagen steeds hoge omzetten tijdens de dalingen.

We kunnen voorlopig vaststellen dat het omzetverloop van de Nederlandse beurs geen positief licht laat schijnen op de onrust in het nieuwe beursjaar.

Zwak verloop moneyflow-indicator

Die matige omzetten kunnen we afleiden uit de moneyflow-indicator. Deze laat al sinds medio november een zwak verloop zien. Er wordt dus per saldo geld aan de beurs onttrokken. Dat is geen sterk technisch signaal.

Vorige week wees ik er ook al op dat het draagvlak onder Nederlandse beurs nog niet sterk genoeg was om een rally te accommoderen.

Vandaag bekijk ik de AEX en de Nederlandse moneyflow-indicator.

Nederlandse beurs breekt dalende trend

De AEX-index lijkt te verzwakken, nu de herstelfase is verlaten. Het technische plaatje oogt negatief. We verwachten een zwak koersverloop, mogelijk richting steun rond 751,06 punten (de bodem van 6 oktober).

Het technisch plaatje oogt fragiel omdat de dalende trend wordt bevestigd door lagere toppen. De eerste is gevormd op 4 januari rond 812,55 punten. Deze lag bovendien aan de onderkant van de november-gap (rode cirkel), waarmee de verkoopdruk is bevestigd.

Maandag lag het hoogste punt van de dag op 792,42 punten. Dat is exact aan de onderkant van de gap van medio vorige week. Ook dit signaleert een lagere top, waarmee de recentere verkoopdruk wordt bevestigd.







Nederlandse moneyflow vormt lagere topje

De moneyflow-indicator heeft begin januari een lagere top gevormd, onder de oktoberbodem. Dit valideert de kapitaalvlucht die we al sinds december waarnemen. Dus op langere termijn lijkt de uitstroom van kapitaal op de Nederlandse beurs toe te nemen. Dat is geen best teken.

De opleving van de moneyflow-indicator eind december heeft dus geen einde kunnen brengen aan het zwakke verloop sinds medio november.

Ik stel hierbij nogmaals vast dat van actieve instroom van vers geld nog steeds geen sprake is. Zoals gezegd bevestigt de recente lagere top dat juist.





Uitleg moneyflow

We gebruiken de moneyflow omdat deze wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Andere namen zijn moneyflow-indicator, geldstroommeter of On Balance Volume.

Deze indicator, die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is afgeleid van het volumeverloop van de index in combinatie met het koersgedrag. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX-index de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn. Deze indicator geeft dus de ontwikkeling van het volumeverloop weer.

Zo wordt deze berekend

Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. Het volume wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.

De kracht van deze indicator ligt vooral in eventuele afwijkingen. Stijgt de beurs, maar daalt de moneyflow, dan gaat de rode vlag omhoog. Blijkbaar zijn er dan wel voldoende kopers, maar beschikken ze over beperkte geldmiddelen.

Maar daalt de beurs met een stijgende moneyflow, dan is het opletten. Mogelijk nadert de beurs dan een bodem. Blijkbaar zijn er dan nog wel verkopers, maar onttrekken ze geen geld meer aan de beurs. Dan zou je moeten klaarzitten om bij een trendomkeer toe te slaan.

Op dit moment zien we echter een kwetsbare beurs in combinatie met een zwakke moneyflow.