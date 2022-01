IEX Beleggersdesk verlaagt advies Ackermans & Van Haaren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De koers van Ackermans & Van Haaren was de afgelopen vijf jaar niet vooruit te branden, maar afgelopen maand is daar ineens verandering in gekomen. Sinds de IEX-Kooptip begin december is de Antwerpse investeringsmaatschappij met bijna 18% in koers gestegen. De trigger is de forse koersstijging van het aandeel CFE. De baggeraar en maritiem dienstverlener, waar Ackermans & Van Haaren een belang van 62% in heeft, staat in de spotlights na het bericht dat die zijn dochter Deme deze zomer apart naar de beurs wil brengen. IEX-analist Niels Koerts legt uit wat dat voor zijn taxaties betekent en waarom hij het nu te laat vindt om in te stappen in deze analyse op IEX Premium.

