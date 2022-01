Ziet er leuk uit voorbeurs en er is genoeg om u druk over te maken

De AEX indicatie is +0,4% op 793,5. Er is géén nieuws op het Damrak.

De Europese en Amerikaanse futures doen allemaal hoger, technologie lijkt iets in het voordeel

Azië kleurt overwegend groen met overal een nul voor de komma

De dollar trekt aan tot 1,133

De EU rentes zakken een basispuntje en de Amerikaanse doet er twee bij

Goud en crypto dalen nipt en olie ligt vlak: hoe vaak zien we dat?

Het lijkt er op dat we onze deze week weer met de bekende thema's bezig houden als Covid-19 (omikron), inflatie, rente, energie, chips, supply chain en wat al niet meer. Intussen komt ook het cijferseizoen 2021 voorzichtig op gang met bij ons Just Eat Takeaway en Fastned. In de VS komen de grootbanken door.

Voor de ophef du jour vandaag zorgt ECB-bestuurder Isabel Schnabel. Een oceaan verderop prijst de markt al voor het Fed rentebesluit van maart een kwartje renteverhoging in en morgen speecht voorzitter Jerome Powell.

Een dagje later is het cijfer van de week, Amerikaanse consumentenprijzen over december. De consensus is... 7,0% YoY! Alles hierover en nog veel meer in mijn vooruitblik van gisteren.



Faites vos jeux, want deze week krijgen we de eerste namen op het Damrak met cijfers of updates 2021. Just Eat Takeaway omzetcijfers 2021 - let op de groeicijfers in de VS, ofwel GrubHub - en dat verloor 60% sinds de top in oktober 2020. Drama. Refinitiv meldt een omzetverwachting van €4,92 miljard.

Een verliescijfer krijgt u nog niet deze week, maar de markt denkt aan €2,74 per aandeel.



Fastned is zo ongeveer het meest zijwaartse aandeel ooit?! Is ook een kwaliteit. Refinitiv meldt verwacht verlies per aandeel van €1,61 voor heel 2021 op €12,28 miljoen omzet.



De opening laat weinig tot geen opzienbarende koersen zien. Vaste mededeling: In Hong Kong staat Tencent +2,5%.



De rentes dan en verhip, van alle tienjaars noteert alleen de Duitse nog onder nul. Net aan dan:

ArcelorMittal: naar €45 van €46 (buy) - Deutsche bank

Philips: naar €35 van €36 (hold) - Deutsche Bank

Unilever: hervatting volgen met buy en £45 - Citi

11:00 Werkloosheid - November (eur)

16:00 Groothandelsvoorraden - November (VS)

Wall Street closed the first week of the new year with daily and weekly losses as investors worried about looming interest-rate hikes and unfolding Omicron news

What started as a series of holiday flight cancellations is becoming a reality in factories, grocery stores and ports as millions of Americans call in sick

Bond yields are soaring globally in line with Treasuries as investors preparing for the first Fed hike since the pre-pandemic era set aside concern the outbreak will slow their already fragile economies

The deadline looms for bondholders to vote on China Evergrande's plan to delay an option for early repayment on one of its yuan-denominated bonds

McDonald's Japan said it will serve its fries in a small size as the fast-food chain was struggling with importing enough potatoes due to shipping snags.

The global computing power of the bitcoin network dropped sharply as the shutdown this week of Kazakhstan's internet during a deadly uprising hit the country's fast-growing cryptocurrency mining industry.

You may soon be able to change the color for your car with the touch of a button

De gehele S&P 500 doet 21,5 keer de verwachte winst en de Nasdaq 100 liefst 32,5.

Mind the gap: Valuation premium of growth stocks over value stocks is currently higher than at any time since the turn of the millennium. While growth stocks in S&P 500 Growth Index are valued at an avg P/E ratio of 27, the avg P/E ratio of the S&P 500 Value Index is just 17.5.

