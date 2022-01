Outlook 2022: dit wordt een volatiel aandelenjaar

Als de NasZAK de bodem breekt, dan kan er nog 6% vanaf.

Futures begonnen vannacht aardig in het rood, ze zijn keurig opgekrabbeld na een rustig maar groen Azie. En nu? Lastig. Met de huidige yields vind ik u veel te positief.

Een Amerikaanse yield boven de 1.7 staan de beurzen te hoog. Zelfs de Duitse yield gaat naar positiviteit toe. Dat hebben we in tijden niet meegemaakt.

Gelukkig doen mijn Down Jones short het nog goed, althans als ik nu naar de Down Jones future kijk.

Het is lastig. Want aan de ene kant zeg ik - weg doen TTROO aan de andere kant zeg ik houden TTROO.



Het zelfde met de Brent. Aan de ene kant zeg ik short time TTROO, maar als ik de prijs targets lees, van een $125 a $150 tot aan een $70. Tja. Dan is die $81hoog helemaal niet zo hoog. Het probleem is in mijn ogen eerder Yemen dan Kazachstan. Yemen kan tankers vol met olie gaan beschieten of tot zich gaan nemen en tankers vol met olie dat zijn grote tankers met veel olie. Een tanker heeft 1 a 2 miljoen vaten bij zich. LNG tankers zijn kleintjes. Maar Olie tankers zijn behoorlijk waarde vol. Kazachstan zal herstellen bij rust. Olie moet geproduceerd worden. Zowel voor de oude heersers en heerters als voor de nieuwe heersers en heersters. Dus daar maak ik me minder zorgen over. Tuurlijk zal het (kleine) impact hebben.



Over LNG tankers gesproken. Met een 5% sprong in de Amerikaanse gas prijzen zullen ze zo snel mogelijk terug willen keren. Tenzij in Azie en in Europa de prijs sprongen in gas nog groter is.



Al met al lastig. Mijn cash positie is zeer goed tot super goed te noemen. Dat houden we vandaag maar zo. Misschien een paar kleine short posities. Afhankelijk hoe u gaat feesten na de Europese futures openingen en na de Europese beurs openingen.