Slotcall: Bedroevende week, maar mooi slot

De AEX (+0,3%) is vandaag op het nippertje in het groen gesloten. Deze plus is opvallend want de overige Europese beurzen sluiten allemaal in het rood. De grootste daler is de DAX met een verlies van 0,6%.

Tegenvallend banenrapport

Ook in de VS kleuren de koersenborden rood. Het sentiment verslechterde na de publicatie van het maandelijkse Payroll Report. In de Verenigde Staten kwamen er 199.000 arbeidsplaatsen bij terwijl de markt rekende op liefst 400.000. Daarentegen viel het werkloosheidspercentage wel wat lager uit.

De werkloosheid zakte zelfs onder de 4%, wat betekent dat de Amerikaanse arbeidsmarkt momenteel bijzonder krap is. Hoe groter de krapte op de arbeidsmarkt hoe groter de kans op een loon/prijsspiraal. Zeker in deze tijd. De inflatie in de VS ligt al bijzonder hoog en daar komt bij dat de onderhandelingspositie van werknemers ook nog eens gunstig is. Kortom, een structurele verhoging van de lonen ligt dus voor de hand.

Een loon/prijsspiraal is het absolute nachtmerriescenario voor de Federal Reserve. Het is niet voor niets dat er binnen de Amerikaanse centrale bank al wordt gesproken over het inkrimpen van de balans. Nu worden aflopende obligaties nog doorgerold, maar wellicht gaat dit in de toekomst toekomst veranderen.

Het verkrappende beleid van de Fed zou moeten leiden tot een stijging van de dollar, maar dat viel mij de laatste dagen een beetje tegen. Deze week wint de dollar slechts 0,3% ten opzichte van de euro en daar had ik na die havikse Fed-notulen eerlijk gezegd niet op gerekend.

Inpost

Inpost (-14,0%) wordt vandaag spijkerhard afgestraft voor zijn tradingupdate over het vierde kwartaal. De grootste pijn zit hem in het feit dat de groei in Polen fors terugvalt. In de thuismarkt is er slechts een groei zichtbaar van 21%.

De tegenvallende groeicijfers vormen voor analist Peter Schutte aanleiding om het aandeel van de kooplijst af te halen. Zijn argumentatie leest u in het onderstaande artikel.

De weeklijstjes

AEX deze week: -1,2%

AEX deze maand: -1,2%

AEX dit jaar: -1,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -1,2%

Eindejaarsrally in beeld

De AEX (-1.2%) blijft deze week ver achter ten opzichte van de overige Europese indices. Zoals bekend hebben we nogal veel technologie-aandelen aan het Damrak genoteerd en die presteerden de afgelopen vijf dagen ronduit beroerd. Een opvallende stijger is daarentegen de beurs van Hong Kong (+2,0%). Is dit het begin van de draai in Chinese aandelen?

AEX

Het is mij een raadsel waarom Signify (+11,5%) er deze week zo goed bij ligt. Aegon (+9,5%) profiteert van de oplopende Amerikaanse rente. Technologie-aandelen zoals Just Eat Takeaway (-8,5%) en Adyen (-7,2%) krijgen daarentegen een pak rammel.

AMX

Vliegtuigmaatschappijen over de gehele wereld vliegen deze week omhoog. Het verbaast mij dus niet dat Air France-KLM (+9,8%) bovenaan het lijstje toppers noteert. Voor het gehele jaar heb ik het fonds echter getipt als grootste bleeder van het Damrak. Ik sta nu dus met 1-0 achter. Mijn argumentatie leest u in dit artikel. Hooggewaardeerde groeiaandelen liggen daarentegen slecht. Inpost (-18,2%) en Alfen (-9,4%) zijn daarvan het voorbeeld.

ASCX

Binnen de small cap gaat Wereldhave (+5,2%) aan kop. Het winkelvastgoedfonds leverde afgelopen week een mooie update af. Voor de IEX-Beleggersdesk reden om het aandeel op de kooplijst te zetten. De argumentatie van analist Peter Schutte leest u in dit artikel.

