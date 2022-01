IEX Beleggersdesk verlaagt advies InPost Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor InPost verlaagd van Buy naar Hold. Ook wordt flink gesneden in het koersdoel. De Poolse uitbater van pakketkluisjes InPost heeft in het vierde kwartaal van 2021 een recordaantal pakketjes afgeleverd: 71% meer dan een jaar eerder. Dit was vooral te danken aan de mega-overname van het Franse Mondial Relay, signaleert analist Peter Schutte. Autonoom vindt hij de groei een stuk minder indrukwekkend. Lees de volledige analyse op IEX Premium.

