Het is bijkomen voorbeurs en pas maar weer op uw tech en crypto

De AEX indicatie is +0,6% en misschien maken onze zwaar afgestrafte fondsen van gisteren een bescheiden comeback.

Europese en Amerikaanse openen vlak tot een paar tienden hoger

Azië kleurt lichtgroen

De volatiliteit (VIX Index) deed -0,6% op 19,6

De dollar staat met de handen in de zakken op 1,13 rond

De rentes doen een basispuntje meer of minder

Goud doet niks, olie ligt weer goed, maar crypto krijgt procenten klop

Onze index heeft vandaag een klein wondertje nodig, om met een positief vijfdageneffect het jaar in te gaan. Statistisch gezien betekent na vijf handelsdagen rood of groen, dat ook het jaar positief of negatief uitpakt. Het is wel zo dat meeste andere indices er veel beter voorstaan dan de AEX.

Wat er niet goed voorstaat is vooral niet-winstgevende technologie en veel te dure cyclicals en zelfs defensials. Zie bij ons Just Eat Takeaway, IMCD en Wolters Kluwer maar. Tech is het meest tricky. Zo maar een voorbeeld, dit is Rivian. Nog geen twee maanden genoteerd en er zitten velen al op enorme blaren.



Hoogrisico is ook elders even niet the place to be, bitcoin worstelt en de grafiek schreeuwt bijna om technische lijnen:



Op het Damrak doen we het vanochtend met post uit Polen. InPost is bijna een jaar genoteerd bij ons en is helaas gehalveerd. Aan de groeicijfers ligt het misschien niet, maar de waardering... Eens te meer, met inflatie en rente is dit even geen beurs voor dure groeiers zonder aandeelhouders-return.



Het kan kort vandaag, want er is verder amper beursnieuws. De agenda kent vandaag Amerikaanse werkgelegenheidscijfers, ofwel het Payroll Report over december. Maar ja, inflatie en niet werk is het grote issue in de markt. De opening dan:



De rentes:

De AFM meldt deze shorts en Marshall Wace heeft nog niet zoveel lol aan het verbluffende ABN Amro beleefd?

De agenda met het Payroll Report en die Duitse industriële productie is door op -0,2% (1,0% verwacht)

En dan nog even dit

Choppy trading, mooie, bijna onvertaalbare uitdrukking:

Wall Street’s major indexes ended lower on Thursday in choppy trading a day after sell-off. Read more here: https://t.co/u8SSCRxNkk pic.twitter.com/USsik8ZGQj — Reuters Business (@ReutersBiz) January 7, 2022

Er zijn deze week nog geen winstwaarschuwers, zei ik gisteren nog tegen een collega. Kijk aan, andersom wel:

COVID-19 vaccinations and demand for tests power Walgreens Boots Alliance’s first-quarter earnings and forecast raise. Read more here: https://t.co/kPG87VI1kv pic.twitter.com/AvYZuQPGwo — Reuters Business (@ReutersBiz) January 7, 2022

Pompidom:

Probability of a Fed hike in March has moved up to 75%... pic.twitter.com/9edptDyFam — Charlie Bilello (@charliebilello) January 7, 2022

Fonds doet -6,4%, Evergrande scoort +3,0% en Tencent staat +1,6% in Hong Kong:

China developer Shimao Group's shares, bonds plunge after missed loan payment https://t.co/r0bWjQ0XC7 pic.twitter.com/rLcWgreGRP — Reuters Business (@ReutersBiz) January 7, 2022

Oh jee...

NEW: Wall Street has gobbled up thousands of homes across America from tech-powered home flippers like Zillow and Opendoor. It's squeezing average buyers out of competitive housing markets.



Read The Big Take ?? https://t.co/P0Baebw55X — Bloomberg Markets (@markets) January 7, 2022

Uranium is de belangrijkste asset van het steenrijke land:

The historic unrest sweeping Kazakhstan hasn’t affected uranium production at top supplier Kazatomprom, a company executive said https://t.co/F0XIvBDxOa — Bloomberg Markets (@markets) January 7, 2022

En de winnaar is een jaar na de start van de GameStop- en meme-aandelen frenzy...

Ken Griffin’s Citadel bested its mega-multistrategy peers, posting a 26% return for 2021. https://t.co/w8gvK7B0s0 — Bloomberg Markets (@markets) January 6, 2022

Mooi draadje:

Since August 2018, Apple's market cap has grown from $1T to $3T. Despite delivering huge results, Tim Cook's product strategy is often misunderstood.



Users are going deeper into its ecosystem and Apple is positioned to win the next computing platform: AR.



Here's a breakdown ?? pic.twitter.com/kcsValntO3 — Trung Phan ???? (@TrungTPhan) January 6, 2022

Voor de liefhebbers:

Thousands of masked and vaccinated attendees showed up at CES in Las Vegas for a glimpse of the latest gadgets and innovations in technology pic.twitter.com/j8vD6sFZkw — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2022

Veel plezier en succes vandaag.