Huizenbezitters opgelet: nieuwe berekeningen voor hypotheekadviseurs

Consumenten boeit het sowieso niet in veel gevallen en zij zijn vooral bij "dat het rond is" en "dat het geregeld (bemiddeld) wordt". Die lezen het hypotheekrapport amper en vullen gewoon alle hypotheekrente een jaar later in op de aangifte inkomstenbelasting. (Het erge is dan dat dat in de meerderheid van de gevallen ook nog goedgekeurd wordt omdat de belastingdienst het niet controleert). De politiek heeft door de complexiteit een soort bureaucratisch web geschapen waar iedereen elkaar bezig houdt en op kosten jaagt niemand meer uitkomt. De consument mag het systeem betalen. Bij pensioenen evenzo; dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn, maar dan zit een halve bedrijfstak zonder werk straks, dus maken we het nodeloos ingewikkeld.



Jos, chapeau dat je blijft strijden voor het belang van een goed advies.

Nav de columns van 2019 hebben Paul en ik zelfs wat cursussen gegeven over deze materie. In deze cursussen expres praktijkvoorbeelden genomen die het meest voorkomen. Hypotheekadviseurs kunnen Paul altijd benaderen om een praktijkcasus te laten berekenen / controleren. Natuurlijk moeten zij daarvoor betalen maar door dit te doen leer je wel hoe je het zelf moet berekenen. Het is veel oefenen. Echter een starter en een doorstromer die een woning kopen, kom je wekelijks tegen als hypotheekadviseur.Veel hypotheekadviseurs hebben alleen het Goedkeurend Besluit leren berekenen. Deze is nu komen te vervallen en zit grotendeels in de berekening van de Wettelijke Regeling. Als je het verschil niet kan berekenen (WR en GB) dan ga je nu dus ook in de fout met de nieuwe berekeningen. Even snel een cursus volgen is leuk, maar dat is niet de oplossing. Je moet als hypotheekadviseur veel tijd in deze materie steken. Lukt het dan ben je wel een toegevoegde waarde voor je klant.Een Excel is ook de oplossing niet. Paul heeft die wel (voor 80% van de situaties), maar die moet volgens een bepaald stappenplan worden ingevuld. Als je de materie niet begrijpt, kan je ook de Excel niet invullen. Ik ben zeer benieuwd hoe dit gaat aflopen. Tzt misschien wel weer voor de klas staan om mijn collega's te helpen.