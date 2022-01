Adieu, dat was het gratis geld-tijdperk. Wat nu?

Gratis en voor niks! Wilt u 7500 Zwitserse franc hebben?

Nein!

Grapje? Nee, kijk:

Zwitsers blieven géén gratis geld (Bloomberg)

Daarom is het land ook zo rijk

Daarom is het land ook zo rijk

Want 'verdienen' is het eerste werkwoord dat bij geld hoort en niet 'krijgen'

Dit bericht komt een dag na een havikse Fed, zoals u in alle beursverslagen leest. Dat klopt, maar behoeft volgens mij wel nuancering. Want eigenlijk had de Fed gisteravond geen nieuws. De notulen van het laatste rentebesluit maken vooral duidelijk dat het de centrale bank definitief menens is met monetaire verkrapping.

Natuurlijk, we gaan dit jaar mogelijk naar vier in plaats van de drie eerder aangekondigde renteverhogingen van een kwartje en wellicht gaat de Fed haar balans echt inkrimpen - en snel.



Maar als het écht nieuws was geweest, was de markt gisteren in één streep omlaag gedoken. Niet dus. False move; de beurs steeg zelfs eerst op het nieuws!

Zie dit S&P 500 plaatje van gisteravond. Eerst steeg index op #Fed haast-met-rente-notulen, om pas daarna weg te zakken. Geen spike naar beneden wat op echt nieuws duidt. Ofwel zo verrast was markt ook weer niet? Lijkt meer op dat ze gewoon trigger zocht om te dalen #AEX

Als ik naar de marktverwachtingen voor de Fedrente eind dit jaar kijk, ben ik zeker van wat ik schrijf. Er zijn inderdaad dit jaar vier Fed-renteverhogingen ingeprijsd, maar in de afgelopen dagen en weken waren die percentages nog hoger. Waarom ging de markt dan gisteren zo slecht de dag uit?



Speculatief en kom vooral met tegenargumenten, maar ik denk dat de markt met die afstraffing - hoe hoger het risico, hoe groter het koersverlies - van met name tech en crypto het gratis geld-tijdperk definitief afsluit. Het gokt, speculeert en handelt er met gratis geld gemakkelijker op los dan als het u procenten kost, nietwaar?

Nu ook de BoE de handdoek en het eerste kwartje heeft gegooid, blijven eigenlijk alleen de ECB en BoJ nog over die verruimen. En zelfs die verminderen al iets. Japan is echt een eiland en de hele schuld is in binnenlandse handen, maar de EU is dat niet. De markt kán de ECB ook dwingen om te verkrappen en te verhogen.

Daar is vooral hoge inflatie voor nodig en de gemiddelde marktverwachting daarvoor is nu precies 2,0%. Ofwel, het ziet daar nog niet naar uit.



Als ik die verwachtingen uitsplits naar jaargangen galmt meteen transitory weer door mijn hoofd... Volatieler ook dan de meest blitse tech, die inflatieverwachtingen.



Even tussendoor: zelf heb ik haar voorganger iets hoger dan Christine Lagarde als ECB-president. Mario Draghi is nu (ongekozen) premier van Italië en ruikt deze - in goed Amsterdams - uitgenaaste gast soms wél hogere rentes? Onze Italiaanse vriend benut in ieder geval nog even snel het gratisgeldmomentum:

Draghi komt met een voorstel om Europese begrotingsregels te herzien:

Eigenlijk speelt het rente-inflatieverhaal al precies een jaar op de financiële markten. De Nasdaq 100 flirtte vorige winter zelfs even met een bear market. Van echt inprijzen is het in 2021 voor de brede markt dan en vooral de grote tech-fondsen nog niet gekomen.

Winstgevende vs storytelling tech

Onderliggend zit de meest gevoelige tech - de dure story telling-aandelen zonder (winst en) omzet - al een jaar in een bear market. De Ark Innovation ETF is daar het grote boegbeeld van. Het risicobestaat dat mensen nu ook nog massaal hun geld uit het fonds halen.

Dan moet fondsmanager Cathie Wood (inderdaad met ie en niet met y) zelf ook verkopen, waardoor die aandelen nog verder dalen. Het boek ziet haar graag komen denk ik, zeker bij de wat meer illiquide aandelen uit haar porto.

ARK Innovation is making history. Cathy Wood's fund suffers the worst drawdown since inception. Has now dropped 44% from the top, even worse than the 42% plunge in the first pandemic sell-off in March 2020.

Het Damrak geeft dit beeld ook. Winstgevende tech - denk aan Adyen, ASML, ASMI en Besi - met mooie groeicijfers ligt weliswaar slecht, maar de grafieken zijn nog niet stuk. Wat die fondsen nu vooral opbreekt, is dat ze heel duur zijn en dat u bij wijze van geen zin hebt om groei in 2025 ofzo voor te financieren.

Niet-winstgevende tech staat ook bij ons te klappertanden: Just Eat Takeaway en CM.com zijn de zwarte bladzijden in uw porto. Geen tech-fonds, maar wel heel hip en nog veel duurder: Fastned blijft stug zijwaartsen. Net als meme-aandelen als GameStop en consorten.

Meme-intocht en -uittocht

Volgende week donderdag is het precies een jaar geleden dat die frenzy der beursfrenzy's begon. Weet u nog? WallStreetBets, Reddit, AMC, Bed, Bath & Beyond, BlackBerry, Robinhood, Citadel en die zogenaamde particulierenrevolutie op Wall Street tegen industrie, shorters en hedge funds.

Sorry Fastned, maar voor het gemak gooi ik jullie in één grafiek met GameStop. Lijkt wel WK zijwaartsen :-) Serieus, hoe leuk vinden al die zeg maar maart 2020-Robinhoodbeleggers de beurs nog met al die rode double digits in hun porto? En de boodschappen worden duurder. Een uittocht is dus ook een marktrisico.



Een stormbestendige portefeuille

Tot zover duiding, maar wat nu? Bij hoge inflatie en rente moet u boter bij de vis hebben, luiden de wijsheden in de boekjes. Ofwel, de harde vrije kasstromen van vooral kwaliteitsfondsen en defensieve dividendaandelen in plaats van de verre gouden toekomstfantasieën van de story telling-techaandelen.

Dit blog had ik gisteren met de wijsheid achteraf mooi getimed een paar uur voor de Fed. Ik splitste de AEX uit naar onder meer waarde en tech, maar helaas bent u er daarmee nog niet, mocht u uw portfolio even tussendoor naar defensief willen draaien. Er zijn namelijk vele tinten grijs.

#AEX -2,3%

#AEX -2,3%

Dit plaatje komt nu bekend voor als u vandaag op het koersenbord kijkt... Gisteren blogde ik hoe dat nou zit met waarde-, groei- & technologie-, cyclische en financiële AEX-aandelen

Niettemin kan ik u wel wat ideeën geven om uw porfolio stormbestendiger te maken. Bestendig, niet veilig. Want dat bestaat niet op de aandelenmarkt. Als die gaat, gaat alles, zij het dat defensief dan in principe beter blijft liggen dan offensief en u ook minder risico op bedijfs-defaults loopt.

In de afgelopen maanden maakte ik u er in mijn zondagse vooruitblikken vaak op attent dat de defensieve Euro Stoxx 50 de goedkoopste grote index is. Die zit vol met vooral dikke dividend-Duitsers en -Fransen. De index is volledig in euro's, bent u gratis en voor niks meteen van uw valutarisico af.

Verder zijn er bij ieder broker in overvloed dividendtrackers, ETF's en fondsen te krijgen. Dividend Aristocrats zijn de meest defensieve. Dividendgroeifondsen zijn misschien de meest aantrekkelijke, maar het risico is weer dat die verhogingen tegenvallen of er helemaal niet komen.



Er is ook nog de Stoxx Europe 50 (14,9 keer verwachte winst); daar zit naast de EU de rest van Europa ook in. Lees: vooral Zwitserse en Britse aandelen plus een handvol Scandinaviërs. Met respectievelijk 2,3% en 2,8% dividend voor EU en heel Europa maakt u in ieder geval de inflatie al goed.

Ennuh, mocht u niet zoveel vertrouwen in mijn inzichten hebben, er is ook een zakenbank met een reputatie die dit denkt.

European stocks are a good place to seek shelter from the higher rates-fueled global equity rout, according to Goldman Sachs

Inflatie goedmaken, dat klinkt wel anders dan al die mensen die menen de komende jaren wel eventjes 10% per jaar te gaan maken. Wat ook kan, het is nog allerminst zeker dat inflatie en rentes doorpakken en de financiële markten gaan plagen. En koersen kunnen al helemaal onnavolgbaar bewegen.

Nogmaals, mijn insteek is echter dat dit jaar het voorlopige einde van gratis geld is. Daar hoort links- of rechtsom onherroepelijk minder risico bij, maar u weet nooit waar dat hoe precies neerslaat. Dat ik dividendaandelen aanbeveel - ik zit zelf in Euro Dividend Aristocrats - is niets meer dan better safe than sorry.

En ook dat kan duur uitpakken op de beurs. Zelfs dat safe is nog relatief. Want als we gaan, gaan we allemaal. Alleen de een wat meer dan de ander.