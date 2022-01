Nico Bakker beste beursvoorspeller in 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Technisch analist Nico Bakker heeft de Belegger.nl Kooplijst-competitie 2021 gewonnen. Daarin tippen verschillende beursexperts hun drie favoriete aandelen voor het aankomende jaar. Afgelopen jaar boekte Bakker met zijn drie keuzes - ASML, Besi en RELX - een rendement van 57,7%, waarmee hij de eerste plaats veroverde. Het zilver is voor Martine Hafkamp van Fintessa Vermogensbeheer. Zij profiteerde vooral van haar keuze voor Nvidia. Op de derde plaats vinden we aandelenanalist Jos Versteeg, die slim inzette op Alphabet, Apple en Amazon. Lees het gehele artikel op Belegger.nl.

