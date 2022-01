Het is slecht voorbeurs, vooral tech en crypto, want renteschrik zit erin

De AEX-indicatie is -1,5%, dik onder 800. De markten schrokken gisteravond namelijk meer van de notulen van het Fed-rentebesluit in december, dan destijds van dat besluit zélf.

De Europese futures openen knalrood en de Amerikaanse staan ook weer lager. Met name tech ligt slecht

In Azië staat tech ook flink lager. Verder Nikkei 225 -2,9%, Hong Kong -0,4% Shanghai -0,2%, Seoul -1,7% en Taipeh -0,7%

De volatiliteit spoot +16,7% omhoog naar 19,7, net onder officieuze onrustgrens 20

De dollar staat een cent hoger op 1,13 rond

De Amerikaanse rente trok gisteren al met al een basispuntje of tien aan en doet er nu weer twee bij op 1,74%. De Europese rentes doen er nu ook twee hoger

Goud daalt, maar valt mee gezien die dollar

Olie staat nipt hoger

Crypto heeft nog het meest te lijden van de Fed, alles rood

U.S. stocks fell sharply after U.S. Federal Reserve minutes signaled the central bank was more hawkish than investors had feared and may raise interest rates sooner than expected. More here: https://t.co/3twFxhErbu pic.twitter.com/eCLLBTALe6 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2022

Dat van die Fed zeg ik nou wel, maar zie de tweedaagse Nasdaq 100. Voor de rest geldt dit ook. Eerst stijgen (!) op die notulen om 20:00 uur onze tijd, om pas daarna weg te zakken. Geen spike omlaag, ofwel die notulen waren misschien meer een soort van trigger die een sluimerend sentiment wekte?

Want dat het de Fed serieus is met de inflatiebestrijding was al bij dat besluit zelf duidelijk. Nieuw gisteravond was dat ze misschien nog sneller de rente verhoogt en flink debatteert over hoe gauw en met hoeveel die balans moet worden teruggebracht. Inflatie- en rentegevoelige technologie betaalde de tol. Dit zegt alles:

Defensieve Dow Jones -1,1%

Marktbrede S&P 500 -1,9%

Technologie-index Nasdaq 100 -3,3%



Dat het om de rente en inflatie gaat, maakte vooral het beroemde hypertechnologiefonds Ark Innovation ETF van Cathie Wood duidelijk. Daar zit louter story telling tech in - winst en ook omzet zijn vaak ver te zoeken - en het fonds duikelde 7,1%. Dit is een wat langer plaatje.



Crypto heeft geen rente- en inflatie-track record, maar heeft wel een zeker risicoprofiel: het allerhoogste. En dat sloeg ook toe. Hier bitcoin.



Tot zover. Over naar het Damrak, waar Pharming zich meldt met een positief EMA-besluit:

Pharming heeft van het Europees Geneesmiddelenbureau een positief besluit ontvangen over een zogeheten Pediatric Investigation Plan (PIP) voor leniolisib, een remmer die momenteel in ontwikkeling is voor de behandeling van een zeldzame ernstige aandoening aan het immuunsysteem.

Fastned heeft nieuws en ik ben nog niet toegekomen aan dit TomTom-persbericht. FlatexDeGiro heeft ook een update:



De opening dan en verwacht niet al te veel van onze tech... Zo sloot ASML gisteren in New York -4,2%. Onze financials moeten ons dan maar redden? Maar ja, daar hebben we er niet zo heel veel meer van...



De rentes dan en is Duitsland dicht, of heb ik een datafout? Gezien Nederland zal het anders ook plus twee basispunten zijn.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Analistenadvies:

Basic-Fit: naar €40,50 van €38 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met het Duitse inflatiecijferover december. De Chinese Caixin inkoopmanagersindex dienstensector december komt uit op 53,1 en de Japanse op 52,1.

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - December (Chi)

08:00 Fabrieksorders - November (Dld)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - December def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - November (eur)

14:00 Inflatie - December vlpg. (Dld)

14:30 Handelsbalans - November (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Fabrieksorders - November (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - December (VS)

En dan nog even dit

Het is menens daar:

LATEST: Kazakhstan’s central bank suspends operations by the nation’s banks and the stock exchange during “anti-terrorist operations,” the Interfax news agency says https://t.co/ZdlnuV3BLY — Bloomberg Markets (@markets) January 6, 2022

Gelukkig:

Power prices are falling across Europe as forecasts for milder weather signaled lower demand https://t.co/b6TD4kZMwi — Bloomberg Markets (@markets) January 5, 2022

Of?

Verhip:

Amazon and Stellantis said they will collaborate to develop cars and trucks with Amazon software in the dashboards, and deploy electric vans made by Stellantis on Amazon's delivery network https://t.co/X36zKSnxPF pic.twitter.com/H3OKJ58bT3 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 6, 2022

Intussen bij die andere centrale bank:

#ECB Balance Sheet on course to €9tn. Total assets rose by €54bn, most since Aug, to hit fresh ATH at €8,566.4bn. Balance sheet expansion was mainly driven by the revaluation of gold reserves. Total assets are now equal to 82.1% of Eurozone GDP vs Fed's 37.7% and BoJ's 134.5%. pic.twitter.com/AWp1Testni — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 5, 2022

Minus inflatie van hoeveel procent intussen...?

In 2020 stegen de cao-lonen met 2,9 procent. Was de stijging in 2021 groter of kleiner? https://t.co/ECaIN09mnj pic.twitter.com/1hYduqbFf9 — CBS (@statistiekcbs) January 6, 2022

Veel plezier en succes vandaag.