Autobouwers zijn sterk vertrokken

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Gisteren had ik een order uitstaan. Ik vroeg 40 euro winst, maar ze kwamen niet verder dan 36 euro winst. En vanochtend kreeg ik er 275 euro boven op die 40 euro. Maar soms zit het tegen, ik miste op het zelfde randje een long positie in de Euro Stoxx 50, die steeg toen 250 punten of zo. Vandaag kreeg ik Karma mee.



Zowiezo, was het mooie een dump ochtend voor de shorts. Al komt na de grote 1e daling, meerdere dalingen. Maar in deze super bull markten is elke opportunity waar je kan harken er een die je meteen moet benutten. Inmiddels zijn weer wat shorts teruggekomen in mijn portefeuille.



Nu weer afwachten. Cash positie is goed tot zeer goed te noemen. Kijken hoe of u verder gaat herstellen of u alsnog in een verkoop depressie raakt.



Veel fondsen liggen nog (veel) te hoog, dalings potentieel is groot.



Het slaat ook helemaal door. Hebben we de billionairs row voor mensen we hebben de trillionairs row voor companies. Landen met 20 a 40 miljoen inwoners en inwoonsters zijn minder waard dan een 2 a 3 trillion dollar company.



Voor de terugkoop orders staan er al weer verkoop orders in het systeem. Bij verkoop kan ik kijken voor een goed doel voor deze kleinere winsten.



Denk u nog aan uw gezondheid! Bewegen is goed voor u! Houd vol bewegen. Niet alleen de beurzen laten bewegen, ook u moet bewegen, want de beurzen zijn net mensen. Zonder boosters kunnen beiden niet meer.